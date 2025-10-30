El despertar de Ninjaa: El cantante que reinventa el sonido urbano

Con tan solo 7 años de edad, Ninjaa comenzó a dar sus primeros pasos en la música, demostrando su gusto por diversos géneros entre los que se destacan el pop, la balada y los boleros, siendo los principales protagonistas artistas como ‘Sin bandera’, Ricardo Arjona, Camila, Reik e incluso empezando a contar con influencias internacionales, donde se destacaban Justin Bieber y Justin Timberlake.

Con el paso de los años, su acercamiento a la música fue mucho mayor, empezando desde la creación de sus propias canciones y posteriormente a llevar su talento a diferentes escenarios del país, logrando contactar de una manera muy especial con el género urbano, con el cual ha decidido construir su propio sello.

Aunque el camino en la música no ha sido sencillo para Ninjaa a diario confía no solo en lo que ha logrado construir, sino también en lo que espera alcanzar con su carrera musical y en conversación con PUBLIMETRO habló de cómo ha sido encontrar su estilo, pero también conectar con su público.

- ¿Qué tan complejo ha sido dar a conocer tu talento como cantante?

Empecé mi camino en la música cantando algo muy diferente a lo urbano. Después subí unos referentes de Puerto Rico, Arcángel y De La Ghetto y ahí fue que empecé a meterme más al ámbito del urbano, buscaba darle toda con mi proceso, yo soy de Pitalito, Huila y pasé todo mi colegio allá y después de entrar a estudiar odontología por mi familia que siempre están enfocados en el estudio.

Yo nunca quise dejar a un lado mi sueño, mi música y en un momento lo intenté, salirme de la universidad para dedicarme a la música. Seguí estudiando, terminé mis estudios, pero aproximadamente en octavo semestre saqué mi primera canción, donde mi nicho, en el Huila fue muy bien recibida. Aquí fue donde realmente yo dije, esto es lo mío. Saqué dos canciones mientras estudiaba mi carrera. Estas fueron las canciones que, por así decirlo, me hicieron crear un nicho, me hicieron crear mi comunidad en Ibagué y fui creciendo en Bogotá, también en las universidades.

Y seguimos en el proceso creativo, sacamos una canción que se fue viral en los Estados Unidos, por primera vez. A partir de esa canción nos invitan al CaliBash, que es el festival de reggaetón más grande de los Estados Unidos.

- En medio de tu más reciente lanzamiento, ¿qué te motivó a lanzar esta canción en este momento de tu carrera?

Mi última canción que se llama ‘La carta’, la canción que a la que yo llamo el himno del perdón a la que le seguimos haciendo muchas cosas con varias actividades en la calle.

Tenía mi pareja ya prácticamente elegida, tanto ella a mí como yo a ella, en un momento de debilidad, en un momento de tragos, en un momento de peleas, yo la embarro, soy infiel. En este momento no soy así, ya cambié, ya me rehabilité. Pero fue muy duro para mí, yo digo que muchas veces sufre más la persona que comete la embarrada, que la persona la que se la cometen porque carga con la culpa.

Entonces pensaba si a mí no me perdonaron, quise hacer esta ‘Carta’ como canción porque existe gente que se pueda identificar, también que pueda pedir perdón con ella.

- El vallenato es un género muy tradicional en Colombia. ¿Cómo crees que los fans del género van a recibir esta fusión con reggaetón?

En su gran mayoría, por no decir, todas mis canciones son creadas a partir de una guitarra o un piano. Yo toda mi música con jazz las creo así y después mi productor se encarga de darle la línea que queramos, no sé, si quiere hacerlo un reggaetón, si quiere hacerlo un afro o si quiere meterle vallenato.

En el caso de ‘La carta’, nosotros iniciamos pensando en el desamor, porque es una historia real, es una historia que me pasó a mí, un perdón nunca concedido, una carta que nunca se leyó. Entonces, dijimos vámonos con instrumentos que realmente toquen fibras, que en este caso son la guitarra, comenzamos la canción en acústico, tuve la oportunidad y la bendición de hacer esta canción al lado también de Miky La Sensa, un compositor élite de nuestro país, compositor que ha escrito hits mundiales.

Luego de eso dijo que esta canción me suena más como vallenato. Entonces él es muy pulido en todas las cosas que hacen todos sus proyectos y la canción fue grabada con literalmente cajas vallenatas, con sonidos propios del vallenato.

No lo quisimos hacer propiamente como quien dice la fusión completa de vallenato con reggaetón porque yo no soy vallenatero, yo soy un artista urbano, pero sí nos gusta hacer esas combinaciones que lleven al público a sentir esas raíces de música colombiana que hemos tenido, las raíces también que a mí me identifican y si escuchan bien al final de la canción tenemos un acordeón brutal cantando.

- ¿Cómo describirías tu evolución musical desde que empezaste hasta ahora?

Ha sido un camino grandísimo de crecimiento también de pasar y recordar a ese niño de Pitalito, que pensó que el talento no iría más allá y nadie es profeta en su propia tierra, porque también el llegar a Medellín fue un proceso de crecimiento inmenso, me ha tratado de una manera increíble también.

Solamente basta con que tú te pruebes con tu talento, con que tú entres a un estudio y seas ganador como persona, buena persona, pero ser humano primero que todo y luego cuando te toque demostrar, te toque probar, sea lo que sea que hagas, compositor, productor o intérprete, si lo haces bien y tienes el talento sigas adelante, eso es lo que también he aprendido.

Ninjaa dejó claro que desea seguir adelante con su carrera musical, sin tener que encasillarse en un solo género, buscando así esa versatilidad que durante varios años lo ha caracterizado, aspirando poder seguir conquistando nuevos públicos.