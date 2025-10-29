Joaquina: El fenómeno musical que redefine la introspección en el pop

A sus 21 años, Joaquina ha logrado abrirse camino en la música, construyendo bases sólidas que van desde sus propias vivencias, las cuales plasma y convierte en sus propias canciones, demostrando la conexión con su esencia, pero también la sinceridad en cada una de sus canciones.

En conversación con PUBLIMETRO la venezolana sostiene que su principal motor detrás de hacer música es la composición y como puede relatar aquellas historias, siendo esta la “gasolina” para seguir adelante con el que ha sido su sueño desde que era una niña. Con varios años de trayectoria, Joaquina ya ha logrado destacarse internacionalmente, pues en el año 2023 ganó el Latin Grammy a Mejor nuevo artista, siendo este un impulso más para su carrera.

Le puede gustar: Martina ‘La peligrosa’ de vuelta al tambor y la arena con su nuevo álbum ‘Caribeña’

- ¿Cómo fue recibir cuatro nominaciones por tu álbum debut, ¿Cómo fue ese momento en que te enteraste?

Sí, yo la verdad no me esperaba para nada el Grammy de Mejor artista nuevo. También es un premio que conmemora de cierta manera el comienzo de la carrera de alguien. Entonces, solo el simple hecho de haber estado nominado al lado de artistas que tanto me inspiran, que tanto admiro, para mí ya era ganar. Irme a casa con el premio fue como algo extra y algo que obviamente me ha abierto muchas puertas para que otras personas conozcan mi música o se enteren de mi trabajo que creo que es el fin.

- Eres la artista más joven en ser nominada por un álbum debut. ¿Qué significa para ti esta validación y también cuál es la historia detrás de este trabajo discográfico?

Estas nominaciones también fueron distintas porque con el Grammy a Mejor nuevo artista, como te mencionaba, es algo que conmemora el comienzo de tu carrera. Tiene tal vez más que ver con la etapa en la que estás, tienes que tener al menos de 15 canciones, son cosas que conmemoran un momento muy primerizo de la carrera de alguien.

Pero después de eso hice un disco me tardé 2 años haciéndolo con mucho amor, con mucha paciencia y el hecho de que el disco haya salido y que este año haya sido nominado el proyecto entero, es un sentimiento de gratificación que nunca había experimentado porque yo convencí a las personas de mi alrededor sobre todo lo que yo quería hacer en este álbum.

Entonces cuando lo escucharon juntos y escucharon las canciones y fueron dos años de encontrar lo que quería decir y lo que quería escribir, cuando las pude plasmar todas juntas, la verdad fue como una labor hecha con mucho amor, con mucho sudor y el hecho de que la academia lo haya escuchado, que mis colegas lo hayan escuchado y que hayan decidido nominar el proyecto en entero es un sentimiento de gratificación que no lo explica nadie y uno siente que vale mucho más la pena.

- El álbum tiene dos nominaciones por canciones ‘No llames lo mío nuestro’ y ‘Aeropuerto’, ¿Qué te atrajo de esas dos canciones?

Yo siento que mis canciones son como pedazos de mi diario, así como páginas arrancadas de mi diario, para bien y para mal. Muestro todas las partes bonitas y vulnerables, pero a la vez oscuras y frágiles que tenemos como seres humanos. Si yo lo muestro y lo pongo ahí como en el papel, tal vez otra persona que sienta lo mismo o haya pasado por algo así pueda decir como, wow, no estoy sola, wow, no estoy loca, esta persona está pasando por lo mismo que yo y eso al final nos hace acordarnos que no somos tan distintos como pensamos, somos mucho más parecidos de lo que creemos.

En ese sentido, ‘Aeropuerto’ es una canción que le escribí a mi bisabuela, que tiene 99 años y la escribí sobre cuando fui a verla y pensé que tal vez iba a ser la última vez que nos viéramos. Luego me puse a pensar en eso, y como yo soy venezolana, pero me vine muy chiquita a Estados Unidos.

Entonces, toda mi vida he normalizado eso de estar lejos de tu gente y de lo tuyo y nunca me hizo falta nada, gracias a Dios y soy muy privilegiada en ese sentido, pero siempre subconscientemente como que normalicé eso y existe como toda una generación de hijos de inmigrantes o de inmigrantes que se crearon en este país que son de acá, pero también son de un país latinoamericano y a veces no nos sentimos ni suficientemente de aquí ni de allá.

Y luego ‘No llames lo mío nuestro’ es una de las canciones que es de mis favoritas, es sobre reencontrarte por primera vez con un viejo amor y tú ya estar en otro momento de tu vida con alguien más, ya sanaste y esta persona ahora quiere volver a pedirte perdón y decirte que lo siente y que nunca te debió haber tratado de esa manera y que sin esperarlo se convirtieron en las nominadas.

- Tu más reciente sencillo ‘Los 41’ muestra un lado más irónico y sarcástico, ¿te sentiste especialmente liberada al componer?

‘Los 41′ es una canción que definitivamente muestra un lado más sarcástico de mí y por supuesto, fue una liberación que tal vez nunca había mostrado que existe. Nació de una conversación que yo estaba teniendo con mi productor y estábamos agobiados porque no nos salía nada y nos pusimos a hablar de cosas de la vida y él ahí me dice que él pensaba que el amor en mi generación era muy difícil porque nadie se quería comprometer.

Yo le dije, no creo que eso sea verdad, yo creo que si un hombre te dice que no se quiere comprometer, es porque no lo quiere contigo y porque seguro tiene los ojos en alguien más esperando que le den luz verde para así hacerlo. Y entonces nos empezamos a morir de la risa y ahí fue como tenemos que escribir una canción sobre eso y empezamos a escribir esa frase.

Creo que el hacer música y también la comunidad que hemos creado como alrededor de este proyecto es muy especial y aunque ha pasado muchos años son muchos años de construir bloque tras bloque como para de verdad subir la mano y que alguien lo vea. Entonces, poder haber construido como esta base y esta comunidad en estos años para mí ha sido lo más importante.