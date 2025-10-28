Martina ‘La peligrosa’ de vuelta al tambor y la arena con su nuevo álbum ‘Caribeña’

La música sin duda hizo parte desde muy corta edad de la vida de Martina ‘La peligrosa’, siendo este un talento heredado que con el paso de los años decidió descubrir, construir y reinventar desde su propia esencia, pero siempre llevando en cada una de sus composiciones a El Carito, en Lorica, Córdoba, su tierra natal y su principal fuente de inspiración.

Con más de una década de presencia en la industria musical, Martina lanza su soñado álbum ‘Caribeña’, lleno de folclor, sabrosura y por supuesto, siendo un festejo a su identidad, conexión, amor por sus raíces y la tierra. Ante este nuevo proyecto, PUBLIMETRO conversó con Martina ‘La peligrosa’ sobre el proceso creativo y el significado que tiene este álbum a nivel personal y musical, en medio de una nueva etapa en su carrera.

Este trabajo discográfico cuenta con 11 canciones en las que enfatiza que a pesar del paso del tiempo, aquella joven que soñó con que sus canciones fueran escuchadas sigue presente, rindiéndole así un homenaje al Caribe y a cada uno de los momentos que su región le ha regalado nombrando su álbum ‘Caribeña’, “Cada canción tiene esa alma caribe, cada ritmo, cada cosa que digo en las letras tiene ese espíritu caribe que yo siempre he cargado y que por más que, bueno, llevo 20 años viviendo lejos del Caribe, mi esencia no cambia, lo que soy no cambia. Entonces, es la palabra que traduce perfectamente lo que quiero decir a través de mi música”.

Al hablar de su carrera musical, para Martina termina siendo necesario enfocarse en sus raíces, las cuales le han permitido construir quién es actualmente y justo desde allí partir para la creación de lo que fue este nuevo álbum, convirtiéndose de alguna manera en un camino introspectivo “Es mirar o voltear a la raíz, a lo profundo, pero trayéndolo a lo nuevo. Entonces, yo digo por ahí que mi música es como trópico-alternativa-contemporánea, si tengo que definirla en un nombre. También el folclore, poder traducirlo a un lenguaje actual, seguir trayéndolo al frente y adelante, eso que somos, esa identidad que nosotros como colombianos cargamos, nosotros como caribeños cargamos. Entonces, para mí es fundamental. Fue muy divertido, fue muy bonito poder seguir haciendo la música que siempre he hecho, pero de una manera más madura en este momento de la vida que siento tanta plenitud de muchas maneras”.

La versatilidad de Martina también se hace presente en estas canciones, pues si bien define a ‘Flores en el pelo’ como una cumbia que te lleva a vivir una verdadera historia de amor, siendo este mar de emociones una recopilación de sus propias vivencias junto a su esposo. Por otro lado, ‘No le copio a nadie’ demuestra su carácter más fuerte y valiente cuando de afrontar las diferentes situaciones de la vida se trata.

“La primera la compuse para mi esposo y esa fue la que quise incluir. Pero con ‘No le copio a nadie, pienso que si en otro tiempo yo hubiera nacido, quizá me hubieran quemado por bruja o por loca, pero en este momento puedo ser libre, puedo ser una mujer espectacular, valiente, puedo decir lo que pienso y habla de ese carácter”, agregó la artista.

Cabe resaltar que la primera canción de este álbum como lo es ‘Soy’ se estrenó en el 2024 y lleva a entender el disco completo, es decir, que en esta composición Martina abrió su corazón para exponer quién es “Inicia una frase muy poderosa que para mí traduce todo el disco completo, que es solo uno puede ser feliz siendo lo que uno es y ahí está su voz diciendo esta frase que para mí es todo el disco.

También estoy en un punto de mi vida en el que no quiero escuchar a nadie, no quiero hacerle caso a nadie más, no tengo por qué hacer música con prisa, ni por estar ahí pegada. Yo voy a parar hasta que sienta que voy a hacer la música que siento que quiero de verdad y eso fue lo que pasó en Caribeña, ya llegó el momento en que la vida misma me dijo, necesitas un disco y eso fue lo que hice hacerle caso a mi corazón”.

Sin duda, un álbum tan íntimo para Martina también vinculó otras voces que le dieron vida a sus composiciones de una manera más impersonal. Una de ellas contó con Adriana Lucía, pues desde su estructura tuvo claro que esta canción le pertenecía a su hermana: “Cada canción te dice por dónde es a mí, cada canción me habló y yo terminé de componer ‘No eres bueno para mí’, que es la canción que hice junto a mi hermana y dije esto se parece tanto a ella”.

Otro de los protagonistas de sus colaboraciones fue Muerdo, que además de contar con una admiración a nivel musical, también le guarda un cariño especial por la serie de momentos compartidos “Me acompañó en los momentos no tan chéveres de mi vida, su música siempre estuvo ahí presente y me atreví a enviarle ‘Florecer’, fue la primera canción que nació del disco completamente e hicimos clic desde el primer momento”.

Este segundo álbum de estudio guarda un especial significado detrás de cada una de sus canciones, explorando así la trayectoria musical de Martina, pero también su deseo por seguir haciendo música llena de historia, raíces y conexión con su esencia y por supuesto, con su público que va más allá del tiempo.