¿Dónde comprar dulces buenos y baratos para Halloween? Esta es una opción con hasta 50% de descuento

A pocos días del Día de las Brujas o Halloween, muchos colombianos buscan cómo surtirse de dulces sin gastar más de lo debido, tanto para llenar los baldes de los niños que llegan a cantar a la puerta de la casa, para compartir en la oficina o para animar las fiestas temáticas que siempre se programan para estas fechas.

Existen diferentes lugares en los que se recomienda comprar los dulces como supermercados o tiendas mayoristas, para garantizar su calidad y por responsabilidad con los niños, principalmente.

Dulces baratos y de buena calidad para Halloween

Para el 31 de octubre se conoció que Makro, un supermercado y tienda mayorista está ofreciendo descuentos de hasta el 50% en dulces, chocolates y gomitas durante toda esta semana.

Las promociones están disponibles hasta el 31 de octubre e incluyen productos tradicionales de la temporada como chocolatinas Drácula, Bon Bon Bum pintalenguas, gomas Mordiscos, Frunas y Escalofriantes, entre otros.

La compañía indicó que en algunos puntos se pueden comprar por unidad o por volumen, lo que permite ahorrar más al adquirir paquetes grandes o surtidos.

De acuerdo con los datos del sector, las ventas de dulces y snacks han crecido un 11 % respecto al año pasado, porque los adultos ahora compran más dulces que los niños.

“Halloween dejó de ser solo una fecha para los niños; hoy es una ocasión para compartir, decorar y celebrar entre adultos que también buscan disfrutar, pero con ahorro y conveniencia”, dijo Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

De esta manera, si todavía no había comprado los dulces para Halloween, esta semana es la mejor opción para que pueda aprovechar el hasta el 50% de descuento en los productos seleccionados, ideales para celebrar sin descuidar el bolsillo.