Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ reveló que pensó en quitarse la vida por sus deudas

Los famosos no están exentos de atravesar dificultades económicas, y en varias oportunidades han salido a la luz casos de artistas que han enfrentado duros momentos por problemas financieros. Uno de los testimonios más recientes es el del actor Pedro Roda, recordado por su papel de Olegario en Pasión de Gavilanes y por interpretar a Pablo en Bella Calamidades, quien habló abiertamente sobre la prolongada lucha que mantuvo durante 15 años con las deudas bancarias.

Le puede interesar: ¿Se transmitirá El Desafío hoy? Caracol anunció cambios en su parrilla, conozca los detalles

En entrevista con La Red, Roda confesó que llegó a deber cerca de 30 millones de pesos, una carga que lo sumió en un estado de estrés permanente y afectó su salud física y mental.

“Me estaba enfermando físicamente por una úlcera”, relató el actor, al recordar cómo la presión financiera lo llevó a buscar atención médica sin obtener un diagnóstico claro.

El intérprete contó que, en los momentos más difíciles, sintió que la deuda era una pesadilla sin salida:

“Pensé en atentar contra mi vida”, admitió con honestidad, describiendo esa etapa como una de las más oscuras de su existencia.

Afortunadamente, el apoyo de su familia fue clave para salir adelante. Pedro Roda destacó el papel de su esposa e hijas, quienes “no lo dejaron rendirse”. Además, encontró en la marquetería una actividad que le ayudó a canalizar sus emociones y recuperar su estabilidad emocional.

Por estos días, el universo de Pasión de Gavilanes vuelve a estar en el foco mediático, no solo por el testimonio de Roda, sino también por el reciente regreso de Natasha Klauss a Colombia. La actriz, recordada por su papel de Sara Elizondo en la exitosa producción, habló en el programa Sinceramente Cris sobre el fin de su matrimonio con Daniel Gómez, un proceso que decidió hacer público solo después de haber alcanzado paz y estabilidad emocional.