¿Se transmitirá El Desafío hoy? Caracol anunció cambios en su parrilla, conozca los detalles

Todo está listo para la emisión de uno de los encuentros deportivos más esperados por los amantes del fútbol. Este 28 de octubre, el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito será el escenario del duelo entre Colombia y Ecuador por la Liga de las Naciones de las Eliminatorias Femeninas, y Gol Caracol será el encargado de llevar todos los detalles del partido a los hogares colombianos.

Con motivo de esta transmisión, Caracol Televisión realizará algunos ajustes en su parrilla de programación para ofrecer una cobertura completa del evento deportivo. La programación se desarrollará con normalidad hasta Tormenta de pasiones, que se emitirá entre las 3:30 p.m. y las 5:00 p.m.

A partir de ese momento, Hilos de vida reducirá su horario y se presentará de 5:00 p.m. a 5:30 p.m., dando paso al encuentro Colombia vs. Ecuador, que iniciará a las 5:30 p.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m. Debido a la duración del compromiso, producciones como La luz de mi vida y Noticias Caracol no serán transmitidas en su horario habitual.

Finalizado el partido, a las 8:00 p.m., los televidentes podrán conectarse con el capítulo 82 del Desafío del Siglo XXI, que promete grandes emociones, pues se definirá quiénes son el hombre y la mujer que deberán abandonar La Ciudad de las Cajas tras su desempeño en el Box Negro.

El reality atraviesa uno de sus momentos más intensos tras la reciente victoria de Omega en el Box Amarillo. Por su parte, Gamma volvió a perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, lo que obligará a sus integrantes a pasar la noche en El Rincón de los Castigos, mientras Rosa y Eleazar disfrutan de su estadía en la Suite de Ditu.

Los seguidores del programa se mantienen a la expectativa de conocer quién será El Elegido de este ciclo y cuál será su misión, además de descubrir quiénes serán los próximos eliminados, en medio de una competencia cada vez más exigente entre los Súper Humanos.