Así se vive Halloween en Colombia: creatividad, comercio y récord en compras online

Durante la temporada de Halloween, Colombia se transforma en un escenario donde la creatividad, la diversión y el consumo se entrelazan. Más allá de los disfraces y los dulces, esta fecha se consolida como una de las más relevantes para la economía nacional, con un impacto directo en el comercio físico y digital que abarca desde grandes cadenas hasta pequeños emprendimientos.

Un país que celebra en grande

Según la encuesta de Fenalco 2024, el 73 % de los colombianos planea celebrar Halloween, lo que equivale a tres de cada cuatro personas. Ocho de cada diez afirmaron que comprarán dulces para regalar, reforzando la tradición de compartir y el carácter familiar de la fecha. Las fiestas, las reuniones vecinales y las actividades escolares hacen parte de una agenda nacional que combina entretenimiento y movimiento económico.

Halloween se ha convertido en una temporada transversal que involucra hogares, comercios y comunidades, marcando el inicio de la recta final del año con un alto dinamismo comercial.

El auge del comercio electrónico en Halloween

De acuerdo con Tiendanube, el ticket promedio en las dos semanas previas a Halloween es de $142.964 por compra. Entre los productos más demandados destacan los disfraces inspirados en superhéroes, guerreras K-pop y calabazas, especialmente en versiones para mascotas, lo que demuestra cómo la creatividad de los consumidores impulsa nuevas tendencias de consumo digital.

“Halloween se ha convertido en una de las fechas más dinámicas para el comercio electrónico en Colombia. Cada vez más personas realizan sus compras en línea, desde disfraces hasta dulces y decoración”, explicó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Las regiones que más compran en línea

Departamentos como Bogotá, Antioquia, Cesar, Bolívar y Atlántico lideran las compras online durante esta temporada, con preferencias que reflejan los distintos estilos culturales del país:

Bogotá: ticket promedio de $187.590 , con predominio de disfraces de superhéroes.

ticket promedio de , con predominio de disfraces de superhéroes. Antioquia: promedio de $198.307 , con alta demanda de productos de animé.

promedio de , con alta demanda de productos de animé. Cesar: gasto medio de $114.841 , enfocado en artículos decorativos.

gasto medio de , enfocado en artículos decorativos. Bolívar: promedio de $188.507 , con preferencia por accesorios temáticos.

promedio de , con preferencia por accesorios temáticos. Atlántico: ticket de $165.673, donde destacan los disfraces femeninos.

Este comportamiento demuestra que Halloween impulsa el comercio digital en todo el país, adaptándose a las costumbres y estilos de cada región.

Tecnología, tradición y creatividad

Más allá del consumo, Halloween representa la evolución de las tradiciones impulsada por la tecnología. El auge de las plataformas digitales permite que los colombianos encuentren experiencias personalizadas, productos únicos y espacios de interacción que transforman esta fecha en un fenómeno social y económico.