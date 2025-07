Andrea Serna, del ‘Desafío Siglo XXI’, vivió tenso momento tras inesperado accidente

Andrea Serna es una locutora de radio, modelo y presentadora, quien ha construido una carrera de más de 10 años. La colombiana es recordada por su aparición en producciones como ‘Estilo RCN’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ y actualmente es pieza fundamental del ‘Desafío’ de Caracol Televisión, dando de que hablar en sus redes sociales por su profesionalismo y carisma ante las cámaras, sin embargo, las situaciones en cualquier momento pueden salirse de control.

¿Qué pasó en el ‘Desafío Siglo XXI’ con Andrea Serna?

El ‘Desafío Siglo XXI’ regresó a las noches de Caracol Televisión con su nueva temporada, contando con 32 nuevos participantes que han logrado destacarse por sus habilidades físicas, pero también con cada una de sus personalidades.

Como es costumbre, las pruebas no resultan siendo sencillas y ponen a sufrir a varios de los participantes, pero durante uno de los recientes capítulos, una de las integrantes del equipo de Gamma, Isa, sufrió aparatosa caída, golpeándose contra una de las rampas, cayéndose de frente.

Ante el fuerte golpe, los demás participantes no dudaron en evidenciar su preocupación, ya que Isa quedó en el suelo, recibiendo atención de los paramédicos y después de algunos minutos se puso de pie siguiendo adelante con la prueba.

Cabe resaltar que justo en el momento del golpe, Andrea Serna, reaccionó preocupándose por lo ocurrido e incluso haciendo un movimiento con su cuerpo, siendo esta una de las primeras veces que vive una situación de este tipo.

¿Cómo vive Andrea Serna, del ‘Desafío Siglo XXI’?

En entrevista con Publimetro, Andrea Serna, confesó que en principio fue todo un reto ser parte del ‘reality’, pues estaba acostumbrada a otro tipo de formatos, pero a pesar de ello se midió a esta nueva aventura. Luego de más de cinco años siendo parte del programa de entretenimiento, confesó que ahora entiende a la perfección a los desafiólogos, pues es una competencia tan intensa que ahora la vive y se apasiona en gran medida, pero tiene claro el no salir de su rol como presentadora.

¿Por qué Andrea Serna, del ‘Desafío Siglo XXI’ no tuvo más hijos?

Andrea Serna, luego del nacimiento de su hija, Emilia, cumplió el deseo que tenía por agrandar su familia y aunque en sus planes la negativa por tener un segundo hijo no existió, lo cierto es que no buscó forzar quedar en embarazada, simplemente quiso esperar si se daba de manera natural, pero esto no ocurrió. Finalmente, la presentadora sostiene que hay familias un poco más pequeñas, tal y como lo es la suya actualmente, dejando claro que no les afecta no haber tenido más hijos.

¿Quién es el exesposo de Andrea Serna, del ‘Desafío Siglo XXI’?

El exesposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’ es Frank Scheuermann, un productor alemán, quien logró robarse su corazón y luego de algún tiempo de relación decidieron dar el siguiente paso llegando al altar en el año 2004, cuando la presentadora contaba con 29 años de edad.