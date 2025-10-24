Este es el reconocido político que es padre de Nicolas Arrieta, aspirante a ‘La Casa de los Famosos’

A pocos días de conocerse al primer participante oficial de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, las redes se encendieron por una polémica protagonizada por el creador de contenido Nicolás Arrieta, quien actualmente lidera la votación del público, seguido muy de cerca por el DJ y bailarín Javier Gómez.

Le puede interesar: ¿Está en la inmunda?, Nicolás Arrieta confesó la razón que lo llevó a ser aspirante de ‘La Casa de los Famosos 3’

El domingo a las 7:00 p. m. se revelará quién obtiene el cupo al reality, luego de una semana de votación abierta entre el primer grupo de aspirantes. Sin embargo, la competencia se ha visto empañada por las declaraciones de Arrieta, quien denunció en TikTok que su contrincante estaría comprando votos para asegurar su ingreso.

Según el influencer, Gómez habría ofrecido 100.000 pesos por cada voto, a través de un amigo suyo identificado como Farid Pineda. Aunque no existen pruebas formales sobre esta supuesta práctica, el tema ha generado debate entre los seguidores del programa y los usuarios en redes sociales.

Por otro lado, Nicolás también ha hablado de su vida personal y de cómo su familia no apoya su participación en el reality. En varios videos ha contado que, aunque mantiene contacto con sus padres, su padre, Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, prefiere mantenerse al margen de su carrera mediática debido a su rol público. Arrieta Buelvas es abogado y Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, además de haber sido concejal de Bogotá y senador de la República por el partido Nueva Fuerza Democrática.

Mientras tanto, el público continúa votando para decidir quién será el primer famoso confirmado en esta nueva edición del programa, que promete una temporada llena de controversia desde antes de comenzar.