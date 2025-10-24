‘El Agropecuario’ mostró chats con la millonada que le da a Aida para su bebé; “me toca defenderme”

La costeña Aida Victoria Merlano está nuevamente en boca de miles de personas luego de que se confirmara el fin de su relación con Juan David Tejada, el padre de su hijo. Tras esta situación, la talentosa creadora de contenido realizó un video en el que aseguró que ‘El Agropecuario’ no le está ayudando ecónomicamente con su ‘retoño’, a lo que el hombre respondió mostrando unos chats.

Tras el fin del idilio entre Merlano y Tejada, ambos habían guardado cautela y no mencionaban en redes los motivos de su ruptura; pero el paso de los días demostró que las cosas no terminaron en buenos términos, hasta el punto que aida realizó un clip en el que manifestó que Juan David llevaría 20 días sin visitar a ‘Emi’ tiempo en el que ella ha corrido sola con los gastos, según sius palabreas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Aida Victoria Merlano ya habría olvidado al agropecuario; la ‘pillaron’ con nueva pareja

Aida Victoria - Juan David Tejada

“La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo. Porque se tiene que salir la otra parte, si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese’ cuentico’ de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo”, afirmó Aida.

"No me indigno porque no mantengas a tu hijo, porque te tienes que indignar de que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. A mí no me vengas a joder la vida porque si alguien está echando mi$rd&s eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado", añadió la influencer.

Tras esta situación, Tejada publicó un chat en el que muestra una serie de cuentas que hizo con Aida para estipular las ganancias de una serie de contenidos digitales que sumaban más de $56 millones de pesos; dinero del que él le pidió a Aida sacara gran parte de lo ganado para ropa para su bebé y la carriola. Estos chats estuvieron acompañados por las siguientes palabras.

“Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme y esto es solo una parte de la conversación. Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero la verdad me toca defenderme, te amo con mi alma. A ti jamás te va a faltar nada de mi parte”, se lee en la imagen.