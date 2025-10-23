“Oren por mi”: ⁠Actriz de ‘La vendedora de rosas’ padece incómoda enfermedad

Michell Orozco, reconocida actriz colombiana que saltó a la fama por su papel protagónico en La vendedora de rosas, compartió en sus redes sociales detalles sobre el complejo problema de salud que viene enfrentando desde hace varios meses.

Según relató, fue diagnosticada con urticaria crónica, una afección que causa ronchas, picazón y enrojecimiento constante en la piel. La actriz, de 25 años, contó que el malestar se ha convertido en un verdadero desafío: “Con el medicamento se me calma, pero cuando se pasa el efecto vuelven las crisis y aunque trate de mantenerme en calma, el desespero es insoportable. ¡Oren por mí!”, expresó en un video publicado en Instagram.

Orozco también mostró cómo luce su cuerpo debido a la enfermedad, donde se evidencian las zonas afectadas. “La picazón me despierta todas las noches, a las 3:30 a.m. ya no puedo dormir. Me levanto con ansiedad y la cara hinchada”, confesó.

Pese a las dificultades, la actriz asegura que está en un proceso de sanación física y emocional. “Estoy desintoxicando mi cuerpo y confiando en que Dios puso esto en mi camino con un propósito más grande”, escribió.

Además, aprovechó para visibilizar la escasez de especialistas en el país: “¡Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología! Qué especialidad tan escasa en este país”, comentó, explicando que ha tenido dificultades para conseguir atención con un alergólogo.

Michell continúa en tratamiento dermatológico y mantiene informados a sus seguidores sobre su proceso, mientras recibe mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus fanáticos.