Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ enfrenta grave enfermedad que la tiene sin dormir hace meses

La actriz colombiana Michell Orozco, reconocida por sus papeles en producciones como Lady, la vendedora de rosas, Tía Alison y El Paseo 6, decidió abrir su corazón en redes sociales para contar la difícil situación de salud que enfrenta desde hace más de tres meses.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 388.000 seguidores, Orozco reveló que padece una urticaria severa que ha afectado su piel, su sueño y su bienestar emocional. “¡Así se ven tres meses de urticaria! Tres meses que llevo sin poder dormir porque todos los días me despierta la piquiña, me despierto con desespero y ansiedad de verme llena de ronchas por todo lado, la cara y los labios hinchados”, escribió la artista.

Los tratamientos no funcionan y las citas médicas son imposibles

En su relato, la actriz aseguró que los medicamentos que le han formulado —principalmente antihistamínicos— ya no surten efecto, lo que ha empeorado su cuadro clínico. “Ya me han visto dermatólogos y me siguen mandando los mismos cuatro antihistamínicos que desde hace más de dos meses me dejaron de servir”, expresó.

Orozco también denunció la dificultad para acceder a un especialista en alergología, subrayando la falta de médicos en esta área: “Conseguir una cita con un alergólogo al parecer es imposible, literal en todo lado que pido cita me dicen que solo hay para el otro año”.

Un llamado a la empatía y a la formación médica

Además de mostrar 19 fotografías que evidencian las marcas en su piel y su rostro visiblemente agotado, la actriz aprovechó su publicación para hacer un llamado a los profesionales de la salud:

“¡Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología en sus carreras! Qué especialidad tan escasa… al menos en este país.”

El apoyo de sus seguidores

Tras compartir su testimonio, Michell Orozco recibió cientos de mensajes de apoyo de seguidores y colegas del medio artístico. Muchos le recomendaron tratamientos alternativos, mientras otros empatizaron con su sufrimiento: “Lo emocional también influye”, “A mí me dio hace cinco años y duré casi seis meses con ella”, “Eres valiente por compartirlo”, fueron algunos de los comentarios más destacados.