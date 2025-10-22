Reykon y Juliana prometen encender el Halloween en Bogotá con el ‘Party Spicy’

Bogotá se alista para una noche llena de sabor y ritmo. Este miércoles 23 de octubre, Smirnoff celebrará la Party Spicy de Entierro en el Lourdes Music Hall, un evento que reunirá a Reykon El Líder y Juliana La Colombiana, dos artistas que encenderán el escenario con sus grandes éxitos.

PUBLICIDAD

Le puede intersar: Popular desfile de Los Cantores Killeros de Halloween se muda al Malecón del Río, en Barranquilla

Por su parte, Juliana destacó que la propuesta de Smirnoff conecta con su esencia: “Me encanta ser parte de esta fiesta porque tiene esa energía libre y auténtica con la que yo también conecto. Vamos a hacer de esta party de entierro un momento inolvidable”, expresó la cantante.

El evento, inspirado en el icónico Smirnoff Spicy Tamarindo, busca ofrecer una experiencia donde la autenticidad, el sabor y la música se unan en una misma celebración. La marca, que ha impulsado su concepto “picantemente extraordinario”, apuesta por una noche que celebra la libertad y la diversidad.

Quienes deseen asistir podrán hacerlo comprando una botella de Smirnoff Spicy Tamarindo de 750 ml en almacenes Éxito, Jumbo o Carulla autorizados, o a través de Rappi en tiendas seleccionadas, donde recibirán su entrada junto con el producto.

Con un cartel de lujo y una propuesta que promete ser tan intensa como su sabor, la Party Spicy de Entierro se perfila como el plan imperdible para darle la bienvenida a Halloween en la capital.Para más información, los interesados pueden consultar los términos y condiciones en las redes de @smirnoffco.