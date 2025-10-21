Popular desfile de Los Cantores Killeros de Halloween se muda al Malecón del Río, en Barranquilla

El Desfile de Cantores Killeros – Tecnoglass llega a su versión número 15 este próximo 31 de octubre, consolidándose como una de las actividades culturales más representativas del Halloween en Barranquilla. Este año, el evento rendirá homenaje a Shakira, artista barranquillera reconocida a nivel mundial. Por primera vez, el desfile se realizará en el Gran Malecón del Río, con actividades desde las 4:00 p.m., cuando los niños podrán disfrutar de una zona de experiencias familiares.

La Fundación Tecnoglass mantiene su apoyo a esta iniciativa, reafirmando su compromiso con el arte, la cultura y el tejido social de la ciudad. Su respaldo ha sido clave para que el desfile continúe como un espacio de encuentro y participación ciudadana.

Shakira será homenajeada en el Desfile de Cantores Killeros – Tecnoglass 2025 en Barranquilla

Lo que comenzó hace más de una década como una pequeña jornada infantil alrededor del parque de la Electrificadora, se ha transformado en un evento de ciudad que convoca a miles de personas. En esta edición participarán más de 500 actores, 10 academias de danza, la Banda Departamental de Baranoa y más de 100 artistas, quienes presentarán coreografías, música y representaciones inspiradas en la trayectoria artística de Shakira.

El evento contará con la presencia de la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, los Reyes Infantiles del Carnaval, la Reina del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado, y delegaciones artísticas locales. En 2024, el desfile reunió a más de 12.000 espectadores, cifra que demuestra su crecimiento e impacto social.

El recorrido iniciará a las 6:00 p.m. desde la estatua de Sofía Vergara, en el Gran Malecón del Río, y culminará en la zona de restaurantes del Caimán del Río. Durante el trayecto, los participantes realizarán estaciones temáticas con presentaciones musicales y teatrales.

El desfile cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla y de la Primera Dama Katya Nule, quienes buscan garantizar un espacio seguro y organizado para las familias. Esta edición reafirma el compromiso del sector privado, las instituciones locales y la comunidad por preservar las tradiciones, fortalecer el sentido de pertenencia y promover la convivencia ciudadana.

Academias participantes: De Alba Producciones, Matumbé, Colegio Mauxinorte, Natalia Rincón, Julie Donado, Rumbón Normalista y Paola Donado.