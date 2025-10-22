A preparar el bolsillo: Esta es la fecha y los precios para ver a Ed Sheeran en Colombia

Ed Sheeran es un cantautor británico que se ha convertido en una de las mayores estrellas globales de la música pop y folk acústico, destacando por su habilidad para fusionar géneros como hip-hop y rock con letras profundamente personales. A menudo armado solo con su guitarra y un pedal loop, ha llenado estadios en todo el mundo con canciones que van desde baladas románticas y emotivas como “Thinking Out Loud” y “Perfect” hasta hits bailables y pegadizos como “Shape of You”.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Jowell & Randy 3D: El show urbano llega a otra dimensión este 20 de diciembre en el Movistar Arena

Hace pocos días se dio la noticia de su llegada a Colombia, hecho que tiene bastante emocionados a sus fieles seguidores. El concierto de Ed Sheeran se llevará a cabo el 26 de mayo del 2026 en el Vive Claro de Bogotá.

Ante la confirmación de esta gira y por ende, su concierto en la capital colombiana, el cantante británico se refirió a este hecho a través de sus redes sociales mencionando “Sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica. Este es el primer lote de espectáculos, volveremos más tarde en el año para hacer ciudades y países que no estamos haciendo en la primera mitad, pero estoy muy muy emocionado de volver”.

¿Cuáles son los precios para ver a Ed Sheeran en Bogotá?

PREFERENCIAL: $270.000

116, 118, 120, 122, 124: $353.000

115, 117, 119, 121, 123 (MENORES) (+12 AÑOS): $353.000

125 - 132: $447.000

110, 112, 114: $530.000

109, 111, 113 (MENORES) (+12 AÑOS): $530.000

PLATEA: $647.000

102, 104, 106, 108: $765.000

101, 103, 105, 107 (MENORES) (+12 AÑOS): $765.000

Cabe resaltar que este 22 de octubre, Páramo Presenta dispuso la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella y una segunda para los clientes de Claro desde las 4 pm, contando con la misma fecha. Mencionado además que más de 1000 personas se han dado cita en la fila virtual para comprar sus entradas y para ver billar al artista británico del pop multi género.

En cuanto a la venta general, esta se llevará cabo desde el viernes 24 de octubre con todos los medios de pago desde las 10: 00 am.