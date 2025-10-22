Jowell & Randy 3D: El show urbano llega a otra dimensión este 20 de diciembre en el Movistar Arena

Bogotá se prepara para vivir el perreo en otra dimensión. El dúo más icónico del reguetón, Jowell & Randy, regresa a Colombia con su espectáculo “Jowell & Randy 3D”, que se presentará el 20 de diciembre en el Movistar Arena. El show promete transformar el recinto en una experiencia donde la música, la energía y la innovación se combinan en un solo escenario.“Jowell & Randy 3D” es una experiencia multisensorial que lleva el reguetón a otro nivel: un show con proyecciones tridimensionales, luces sincronizadas, sonido envolvente y tecnología de mapping, donde cada asistente recibirá gafas 3D para disfrutar un viaje visual y sonoro nunca antes visto. Durante más de tres horas, los artistas recorrerán su historia musical con más de 60 canciones, invitados sorpresa y una puesta en escena de alto impacto que fusiona nostalgia, ritmo y espectáculo.

Tras arrasar con funciones completamente sold out en Chile y Perú, donde reunieron a más de 15.000 personas, el dúo puertorriqueño prepara su regreso triunfal a Bogotá con un espectáculo que promete encender el Movistar Arena. La boletería está disponible desde el 9 de octubre y ha tenido una respuesta masiva del público, reflejando la expectativa que genera su regreso a Colombia.

Autores de himnos como “Bonita”, “No te veo”, “Loco”, “Se acabó la cuarentena” y la icónica “Safaera” junto a Bad Bunny, Jowell & Randy regresan al país con un montaje que combina su inconfundible legado con una producción tecnológica sin precedentes. Más que un concierto,“Jowell & Randy 3D”es un homenaje al perreo de la vieja escuela llevado a un formato futurista que promete poner a vibrar a todo el Movistar Arena.

Con más de dos décadas de carrera, millones de oyentes alrededor del mundo y una trayectoria que los consolida como pilares del reguetón, el dúo llega decidido a ofrecer una experiencia única para sus fanáticos en Colombia.