Carla Giraldo se despidió de Gustavo Angarita: “el privilegio de reír y actuar a tu lado”

Este viernes 17 de octubre la televisión colombiana se viste de luto debido a la partida del actor Gustavo Angarita, conocido por participar en icónicas novelas como Bella Calamidades, La casa de las dos palmas, La estrategia del caracol, entre otras más. La noticia fue confirmada por su sobrina, la también actriz Sandra Eichler, quien le dedicó un post con un sentido mensaje:

“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir”.

Ante la lamentable noticia, varios colegas de la actuación se han manifestado para darle un último adiós, una de ellas fue Carla Giraldo, quien compartió un post de hace algunos años con Angarita. Este lo acompaño con la frase: “Me enseñaste tanto”, para en la siguiente historia poner más imágenes juntos y decirle: “El privilegio de reír y actuar a tu lado. Te adoro Angarita, me decías insoportablemente bella... que hacer escenas conmigo era horriblemente maravilloso”.

¿En qué novelas actuó Gustavo Angarita?

Gustavo, sin duda, marcó la televisión en Colombia, ya que fue parte de la generación de actores más respetados, que con su participación en producciones como ‘Caballo viejo’, ‘La casa de las dos palmas’ y ‘La potra Zaina’. Hoy con su partida ha quedado inmortalizado y recordado con gran cariño por los colombianos, que aún, a sus 83 años, recuerdan parte de su niñez y juventud de generaciones en el país.

Su trayectoria en el cine, teatro y la televisión lo llevó a recibir dos premios India Catalina, el primero como Mejor Actor por La casa de las dos palmas (1990) y el segundo como Mejor Actor de Reparto por Hombres (1998). Otro de los reconocimientos que obtuvo fue el Premio Simón Bolívar, un Tucán de Oro a Mejor Actor, y un galardón en el Festival de Cine de Acapulco por Tiempo de morir.