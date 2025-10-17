Abogada de Betsy Liliana confesó cómo fue que se enteró de sus polémicos audios

Colombia fue testigo de un escándalo que involucró a la familia del Cacique de la Junta, en específico a su hija Lili Díaz, a su exesposa Betsy Liliana y la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes. Esto debido a un qué rumor se dio a partir de una fotografía que estuvo rondando en redes donde se ve a“La Mona linda” besándose con quien era en ese entonces, el esposo de Lili.

Esta revelación se habría dado en abril del presente año, pero solo hasta inicios de octubre, se destaparía más la polémica, debido a unos audios publicados por la hija del Cacique, en los que Jaimes la insulta y termina confirmando la infidelidad. A la conversación se sumó “La gran Bety Liliana”, quien también fue esposa de Diomedes, con unos audios defendiendo a su hija, que se hicieron completamente virales por su graciosa forma de insultar.

En estos audios, Betsy pone varias referencias para insultar a Jaimes incluso menciona con orgullo a su abogada de confianza, Wendy Herrera, a quien, supuestamente, Jaimes le tiene bastante miedo. Enseguida, miles de personas se dirigieron a sus redes sociales para saber quién era y finalmente, el periodista Rafa Poveda se contactó con ella para entrevistarla en su programa ‘Más Allá del silencio’.

Así se enteró Wendy Herrera de los polémicos audios de su clienta y amiga, Betsy Liliana

Wendy Herrera es abogada defensora y comentó que ella estaba en medio de una audiencia cuando Betsy Liliana la empezó a llamar, por lo que le pidió al juez que le diera tres minutos para poder tomar agua, pero en realidad era para contestarle. En ese momento no pudo revisar, solo 20 minutos después es que pudo revisar lo enviado, además de unos mensajes de parte de su madre, quien le aviso que su nombre estaba siendo viral.

Posteriormente, contó que se conoció con Betsy hace varios años, debido a Moises, uno de los hijos de La Doctora con Diomedes. El joven se encontraba en una fiesta con ella en Barranquilla, pero Betsy habría llamado para “encenderlo” por haberse ido a beber sin permiso, desde allí se conocieron ambas mujeres y se volvieron un equipo.

¿Cómo se conoció Diomedes con Betsy Liliana?

Diomedes Díaz conoció a Betsy Liliana González en los años noventa, cuando ella estudiaba Medicina en la Universidad Libre de Barranquilla. El flechazo fue inmediato, y el artista quedó tan cautivado por su inteligencia y carácter que la convirtió en inspiración para una de sus canciones más recordadas: “La Doctora”, lanzada en 1994. A partir de entonces, Betsy Liliana pasó de ser una joven universitaria a ocupar un lugar fundamental en la vida del cantante.

La pareja mantuvo una relación durante más de una década, entre 1994 y 2008, y tuvo tres hijos: Luis Mariano, Betsy Liliana —conocida como Lily Díaz— y Moisés Díaz, quien falleció trágicamente en un accidente de tránsito en 2020.