Aunque Yina abandonó, no se salvó: así la golpeó Andrea Valdiri en solo 20 segundos en Stream Fighters

El Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido Westcol, dejó una de las escenas m019ás virales del año: una pelea que duró apenas 20 segundos y que bastó para demostrar el poder de Andrea Valdiri en el ring.

Desde el sonido de la campana, Valdiri salió con una ofensiva demoledora. Lanzó una ráfaga de golpes que tomó por sorpresa a Yina Calderón, quien intentó cubrirse sin éxito. En cuestión de segundos, la ex Chica Reality quedó acorralada en la esquina, sin poder responder a los embates de su oponente.

El árbitro detuvo el enfrentamiento momentáneamente por seguridad, pero la tensión ya era evidente: Yina, visiblemente desorientada, decidió abandonar el combate. En medio de los abucheos del público y las súplicas de Westcol para que continuara, la influencer se quitó los guantes y se retiró del ring.

Aunque muchos criticaron su decisión, el dominio absoluto de Valdiri fue tan claro que algunos en redes terminaron dándole la razón a Yina. “Con esa ráfaga cualquiera se va”, escribió un usuario, mientras otros destacaron el nivel de preparación y fuerza con el que Andrea llegó al evento.

Por su parte, Andrea Valdiri, entre lágrimas, se mostró avergonzada por el desenlace: “Estoy llena de sentimientos, tengo pena porque ustedes vinieron a ver una buena pelea”, dijo. Sin embargo, no ocultó su molestia: “No tuve una buena rival, definitivamente era una gallina”.

Westcol, creador del evento, también explotó contra Yina tras su abandono. “Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”, expresó frente a todos.

A pesar de la polémica, los pocos segundos de acción fueron suficientes para dejar claro quién dominó el ring: Andrea Valdiri fue la verdadera protagonista de la noche, y su contundente arranque seguirá siendo tema de conversación entre los fanáticos del entretenimiento digital.