Yina Calderón se retiró de la pelea con Andrea Valdiri y generó fuerte ola de reacciones

Este sábado, 18 de octubre, se llevó a cabo el evento creado por el streamer Westcol, en el que se combina boxeo, música y espectáculo, el cual llegó a tener en vivo a más de 4 millones de espectadores al tiempo conectados a su transmisión. Una de las peleas más esperadas era la de la polémica Gina Calderón y Andrea Valdiri.

El evento inició con la pelea entre ‘The Nino’ y ‘By King’ y contó con la participación de creadores de contenido de distintos países, como Shelao, Karina, Cristo rata, Milica.

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue que a pocos segundos de haber empezado el primer round, luego de recibir par de golpes de Valdiri, Calderón se fue a una esquina y terminó retirándose de la pelea.

“Asquerosa”, la fuerte reacción de Westcol a Gina Calderón por retirarse de la pelea

La pelea duró contados segundos, antes que Gina Calderón decidiera hablar con el árbitro y anunciar que se retiraba de la pelea. Todo es coliseo MedPlus Bogotá quedó paralizado ante la noticia y la pelea que prometía ser la más importante de la noche, fue la más polémica.

Los asistentes reaccionaron airadamente y le lanzaron objetos a la polémica creadora de contenido, que tuvo que salir escoltada del cuadrilátero.

Un poco después Westcol tomó el micrófono para pronunciarse y dijo: “para toda la gente del MedPlus, cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri te mereces una buena pelea. Una buena contrincante, un bue rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia”.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Karina perdió pero al menos ella se paró firme y no se acobardó, dio pelea hasta el final y no salió huyendo como una cobarde, Gina que pasó? Mucha boca y poca acción“, ”Toda Colombia y yo estamos agradecidos con Andrea Valdiri por estos 9 segundos de trompadas y muñequera a Yina“, ”Yina quedó como cobarde, la Valdiri lloró de la frustración y Westcol quedó ardido. El verdadero ganó Colombia“.