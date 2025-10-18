Stream Fighters 4: este es el horario de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El fenómeno del boxeo entre creadores de contenido sigue creciendo en Latinoamérica, y Colombia se prepara para vivir uno de los espectáculos más esperados del año. El próximo sábado 18 de octubre de 2025, el Coliseo Medplus de Bogotá será el escenario de la cuarta edición de Stream Fighters, un evento impulsado por el streamer colombiano Westcol, en el que se mezclan deporte, entretenimiento, música urbana y cultura digital.

Con una capacidad para más de 24.000 asistentes, la cita reunirá a figuras del streaming y las redes sociales de distintos países, en una velada que promete intensidad dentro y fuera del ring. La cartelera incluye seis combates oficiales, entre ellos los enfrentamientos de Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia), Yina Calderón vs. Andrea Valdiri, y Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia), además de la pelea estelar masculina entre JH de la Cruz (Colombia) y Cristo Rata (Perú).

La transmisión podrá verse a través del canal de Kick de Westcol, donde también se emitirán entrevistas, peleas preliminares y actuaciones musicales. Cada combate se disputará en tres rounds, y el evento comenzará a las 4:00 p.m., con apertura de puertas desde la 1:00 p.m.

Las entradas, que ya están disponibles, tienen precios que van desde los $141.000 hasta los $10.530.000 en palcos VIP, reflejando la magnitud del show, que contará con la participación musical de Farruko y Cosculluela.

El fenómeno no se limita a un solo creador: junto a Westcol, Skate, otro de los streamers más populares del país, ha sido una de las voces que más ha impulsado el crecimiento del boxeo de influencers como formato de entretenimiento en Colombia. Ambos han contribuido a consolidar una comunidad que une deporte, cultura digital y espectáculo, marcando un precedente para la industria del contenido en vivo en la región.

Con cada edición, Stream Fighters se posiciona no solo como un evento deportivo, sino como un retrato del poder de las audiencias digitales y de cómo los creadores colombianos están redefiniendo la manera de hacer entretenimiento.