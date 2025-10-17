Falleció joven periodista que estaba en UCI tras fuerte accidente de tránsito

El periodismo tolimense está de luto. Este viernes 17 de octubre se confirmó el fallecimiento de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, una joven periodista de 23 años que trabajaba en el medio local El Irreverente.

Dayanna permanecía internada en la clínica Medicadiz, en el barrio La Samaria de Ibagué, tras haber sufrido un accidente de tránsito el pasado 14 de octubre. De acuerdo con reportes de medios regionales, la comunicadora se movilizaba en motocicleta por la carrera 12 sur con calle 83 cuando, al intentar esquivar un tramo en mal estado de la vía, perdió el control del vehículo y cayó al pavimento. En el siniestro también se vio involucrado un taxi.

A raíz del impacto, Trujillo sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladada de inmediato al centro hospitalario, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos del equipo médico durante tres días, la periodista no logró recuperarse.

El Irreverente, medio del que hacía parte, lamentó profundamente su partida y destacó su entrega profesional.

“Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local”, expresó el medio en un comunicado.

Dayanna Trujillo deja una huella en el periodismo ibaguereño por su calidez humana, su compromiso con la comunidad y su entusiasmo por contar historias con sensibilidad y verdad.