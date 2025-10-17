Lincoln Palomeque mostró su tristeza por la muerte de uno de los maestros que ha tenido en el mundo actoral

La pantalla chica colombiana se vistió de luto luego tras la confirmación de la muerte del actor Gustavo Angarita, artista que partió de este mundo terrenal, dejando un extenso de listado de producciones en las que participó, las más recordadas: ‘Bella Calamidades’, La Estrategia del Caracol’ y ' La Casa de las dos Palmas’. Tras su deceso fueron muchos los amigos y colegas que salieron a recordarlo, dentro de ellos Lincoln Palomeque, quien dio a conocer uno de los momentos en los que su arte los unió.

Gustavo Angrarita JR, hijo del talentoso artista, fue uno de los primeros en dar a conocer esta triste noticia para el mundo del espectáculo, mediante un post en el que llenó de elogios a su progenitor, u en el que dio a conocer parte de la dura batalla que enfrentó contra el cáncer, misma que lo llevó a estar hospitalizado en la Clínica Colombia de Bogotá en varias ocasiones:

Fallece Gustavo Angarita a sus 82 años de edad Foto: redes sociales

“Tiene un cáncer, entonces es complicado y está entrando a una etapa dura de su vida porque ya va a necesitar cuidados permanentes y eso para mí es muy duro (...) También ha perdido un poquito de la conciencia, no ha podido como asimilar bien los nutrientes, entonces realmente estamos aquí no por el cáncer, sino porque ha perdido nutrientes como calcio o magnesio y entonces es muy peligroso para el corazón", fueron parte de las palabras expresadas por Angarita Jr. en abril del presente año.

Dentro de las personalidades en salir a dar su pésame resaltó el nombre de Palomeque, cucuteño que aprovechó lo masivo de su Instagram, -donde acumula 4,4 millones de seguidores-, para hacerle un homenaje a Angarita en la que expresó: “Fue mi padre en una novela, aprendí mucho de él, un maestro. Que en paz descanse”.