Valentina Taguado de MasterChef tuvo hermoso reencuentro con su exnovio extranjero

La séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, sobrepasó recientemente la barrera de los 40 capítulos, tiempo en el que varios concursantes se han metido en el corazón de la audiencia de RCN, dentro de ellos la locutora Valentina Taguado, quien recientemente sorprendió a sus fans al mostrar cómo fue su reciente encuentro con su expareja.

En los últimos años, Taguado se ha convertido en centro de interés para muchos colombianos, especialmente en quienes la vieron brillar en otro reality de ‘Nuestra Tele’, ‘Survivor’; así como los que se interesaron por su vida privada al verla en ‘Impresentables’ de ‘Los 40′.

Su trabajo en la TV y la radio le han permitido acumular una vasta comunidad en las redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma en la que acumula 1,3 millones de seguidores; misma en la que mostró cómo fue su reencuentro con su expareja, el cantante mexicano Gera MX, quien fue uno de los invitados de Nampa en su segundo concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado domingo 10 de agosto.

“El amor es la amistad de por vida”, fueron las palabras de Valentina para describir la historia que publicó en su perfil, que tuvo como lugar uno de los camerinos del Movistar. Cabe acotar que Taguado y Gera mantienen una relación amistosa basada en el respeto y que hay muchas cosas que los unen, como algunos de los éxitos del rapero como, Nunca te pude alcanzar’, ‘Me toca perder’, ‘Y ahora quién resaltando’, que fueron inspirados en Valentina.

Aunque se desconoce las razones por las que ‘Vale’ y Gera terminaron, esta reconocida locutora dio recientemente sus tips para superar una ruptura amorosa: “Una tusa es muy dura. Yo ‘entusada’, no salgo, no hablo, no miro nada de la otra persona, no tomo. Y no lo hago porque cuando uno no está feliz, puede ser hiriente, irritable, grosero. No me dan ganas de nada. Llega un punto donde me canso de llorar, me doy un límite para sufrir. Ejemplo, “voy a llorarlo una semana y suerte”, y me obligo a cumplirlo, porque por más que duela, no puede ser, ni puedo permitir que la felicidad esté en las manos de otra persona que solo fue pare de todo mi mundo. Claramente, no es fácil, pero Dios mío, de peores cosas, hemos salido", afirmó Valentina.