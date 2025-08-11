“Un colombiano ejemplar”: Silvestre Dangond se llenó de sentimiento para homenajear a Miguel Uribe

El senador y precandidato a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, luego de luchar por su vida tras sufrir un atentado al occidente de Bogotá a inicios del mes de junio. Este deceso tiene enlutado a todo el país, lo que llevó a distintas figuras del mundo del espectáculo a manifestar su pésame, dentro de ellos el guajiro Silvestre Dangond.

Fueron 17 los comunicados que emitió la Fundación Santa Fe, durante estos dos meses en los que Uribe Turbay estuvo internado; el último de ellos a las 6:15 a.m de este lunes 11, misiva encomandada por el director General de la institución, Henry Gallardo, y el director Médico, Adolfo Llinás.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, se lee en la notificación.

Tras conocerse este suceso, varios famosos se pronunciaron al respecto, dentro de ellos Maluma, Juanes y Marbelle, a quien se les sumó Silvestre Dangond, con las siguientes emotivas palabras:

“Silvestre Dangond, familia y equipo de trabajo, lamentan profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un colombiano ejemplar que dedicó su vida al servicio público con compromiso, integridad y amor por su país”, afirmó el intérprete de ‘Loco Paranoico".

“Hoy nos unimos en oración por su eterno descanso y abrazamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y colegas en este momento de profundo dolor. La huella que dejó en la vida política y social de Colombia permanecerá viva en la memoria de todos quienes lo conocieron y valoraron su labor. Descanse en paz, senador Miguel Uribe Turbay. Su legado seguirá inspirando a quienes creen en un mejor país”, añadió.