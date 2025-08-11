Catalina Gómez mostró su dolor por la muerte de Miguel Uribe y por Colombia, “este país ha sufrido mucho”

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento matutino que ha estado presente en la televisión colombiana hace más de 20 años, encargándose así de acompañar las mañanas de los televidentes a partir de todo un grupo de invitados y secciones que buscan generar fidelización entre el público de Caracol. Ahora, ante el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el homenaje para él y las declaraciones por parte de Catalina Gómez, una de las presentadoras principales dieron de que hablar.

La confirmación del fallecimiento de Miguel Uribe se dio sobre las primeras horas de este 11 de agosto, generando tristeza e indignación entre los colombianos, donde varias figuras de la política y del entretenimiento se refirieron a este tema a través de sus redes sociales y canales como Caracol y RCN interrumpieron su acostumbrada programación para así brindar un amplio panorama sobre este tema.

Por su parte, horas más tarde Caracol le dio paso al programa ‘Día a día’, sin embargo, su acostumbrada bienvenida no se dio ante el fallecimiento de Uribe Turbay, donde las declaraciones se dieron por parte de Catalina Gómez: “Hoy empezamos nuestra mañana de ‘Día a día’ con una gran tristeza, con un gran dolor de país, mandándole un abrazo de solidaridad, amor, resignación, fortaleza a la familia de Miguel Uribe Turbay, a su esposa, María Claudia, a sus hijos, a su hermana a todas las personas que lo quieren que lo llevan en el corazón. Pero este sentido pésame también es para Colombia porque nos duele que se repita la historia (...)

Este país ha sufrido mucho, tenemos una historia de mucho dolor, de mucha violencia, donde nos hemos pasado por encima la vida de tantas personas y yo creo que ya es hora de que digamos no más, ya no queremos más violencia, no queremos más muerte, queremos darle el valor a la vida de cada uno de los colombianos.

Seguidamente, Iván Lalinde reiteró que es repetir ese país violento, ese país que “mata gente, esto es un magnicidio”, añadiendo que esto no se puede olvidar, teniendo en cuenta la temporada electoral que se avecina. Mientras que Carlos Calero destacó que no se trata de partidos ni de ideológicas, sino, por el contrario, de respetar la vida, siendo esa vela y esa luz para Colombia.

¿Dónde será velado Miguel Uribe Turbay?

Luego de varias horas de su fallecimiento, sobre las 9 am del 11 de agosto, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay salió de la Fundación Santa fe para Medicina Legal para así llevar a cabo el respectivo proceso. Asimismo, se conoció que luego de esto, el precandidato presidencial será velado en cámara ardiente en el Congreso de la República, decisión que fue confirmada por el presidente del Senado, Lidio García Turbay, luego de una conversación con la hermana de Turbay, María Carolina Hoyos.

La familia y las directivas del Congreso se encuentran preparando y coordinando este proceso, pues se espera que el cuerpo de Miguel llegue sobre las 3 pm, empezando así con un acto en su honor.