Tatán Mejía habló de la importancia de que los hombres tengan un hobbie

Sebastián Mejía, más conocido como Tatán Mejía, es un reconocido deportista colombiano que se ha destacado en la categoría de motocross y estilo libre. A lo largo de su carrera, ha sido 12 veces campeón nacional en motocross y ha participado en varios X-Games y competencias internacionales, convirtiéndose en un referente del deporte extremo en el país.

El deportista también ha sido una figura presente en el mundo del entretenimiento, siendo presentador de televisión y participante en reality shows como MasterChef Celebrity. Mientras que, en su vida personal, está casado con la presentadora Maleja Restrepo, siendo una de las parejas más queridas por su transparencia con sus seguidores y el humor que le ponen a todo.

Maleja y Tatán hablan de la importancia de que los hombres tengan un hobbie

La famosa pareja cuenta con un exitoso proyecto de llamado “Tatan y Maleja el podcast”, allí abordan temas que a menudo se consideran tabú. Bajo el lema “vamos a incomodarnos”, la pareja invita a la reflexión al compartir experiencias y opiniones sobre la vida en pareja, la crianza de sus hijas y sus finanzas.

Con un enfoque muy honesto, buscan desmitificar la idea de que las relaciones exitosas no tienen problemas, mostrando que, por el contrario, la clave está en saber cómo navegar esos problemas y crecer juntos. En uno de los último clips subidos en el Instagram del podcats, ambos hablan de la importancia de que los hombre tengan hobbies, esto debido al modelo que se ha inculcado por generaciones en que los hombres no expresan sus sentimientos.

Ambos reconocieron que a pesar de que se ha avanzado en este aspecto, las mujeres desde siempre han sabido expresarse y buscar redes de apoyo entre ellas, por lo que los hobbies son una gran opción para los hombres.

“Las mujeres se cuentan sus cosas, nosotros no. Las mujeres tienen como sacar esta basura de adentro. Los hombre la guardamos y contenemos, entre menos sentimientos más hombre sos y más rudo sos y está esta basura por dentro es una olla presión (...) Los hobbies son el únicos escape para liberar todo esta presión” fueron algunas de la palabras de Tatán.