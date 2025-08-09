Luca, hijo de Laura Tobón conmueve las redes por su tierna reacción al conocer a Superman

Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento, desde el ámbito del modelaje y la televisión. Últimamente la modelo ha tenido colaboraciones con prestigiosas marcas, lo que confirma que es todo una referente de la moda en Colombia.

PUBLICIDAD

Puede leer: “Me dio un nudo en la garganta”, Laura Tobón tras las afirmaciones de su esposo en el pódcast “Los Hombres Sí Lloran”

En cuanto a su vida personal, la presentadora esta casada ya hace un tiempo con Álvaro Rodriguez. Después de tres años de noviazgo, la pareja formalizó y actualmente tienen un pequeño hijo llamado Luca, que por su ternura suele conmover en las redes sociales de sus padres.

Luca se ha destacado por ser un niño con mucho ritmo y talento para la música, mostrando gusto por el acordeón, el piano, y cantando en reuniones familiares. La exposición de su vida en las redes sociales ha sido una decisión consciente de su madre, quien ha explicado sus razones y también ha revelado que Luca fue la “luz” que iluminó su camino.

Por estos días, a la familia Rodriguez Tobón se les ha visto vacacionando por primera vez en Europa juntos, hasta el momento ya han visitado Portugal y también España. Hoy decidieron visitar el Parque Warner para que Luca lograra conocer a su super héroe favorito: Superman. No obstante, el pequeño Luca no contaba con la altura que exigían las diferente atracciones.

Así que la familia terminó disfrutando de otro sector del parque acuático en el que sí podía subir el pequeño junto a su padre.

Laura Tobón festejó el cumpleaños de su esposo, Álvaro Rodríguez

La pareja habría celebrado el cumpleaños en un club, en los videos se logra ver que Laura llega con uno enorme pastel en sus manos para su esposo, alrededor de ellos se encontraba bastante gente. Adicionalmente, la modelo recordó con imágenes y videos cada uno de los cumpleaños en lo que ha acompañado a su esposo, que hasta el momento son 10.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Esposo de Laura Tobón confesó cuál ha sido uno de sus mayores miedos en su matrimonio con la modelo

“Tu cumpleaños en estos 10 años juntos 2014-202. Mi amor hoy celebro tu vida con el corazón lleno de gratitud. Gracias por ser mi compañero, mi cómplice, el mejor papá y el hombre que todos los días me enseña el verdadero significado del amor. Tu fuerza, tu nobleza y tu alegría hacen que cada día a tu lado sea un regalo.Te admiro, te respeto y te amo con todo mi ser.¡Feliz cumpleaños, vida mía!"