Karen Sevillano de ‘La Casa de los Famosos’ está haciendo planes para su matrimonio; ¿ya está comprometida?

Karen Sevillano, creadora de contenido digital y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, sigue cosechando éxitos luego de su paso por el reality. Su carisma, sentido del humor y autenticidad la convirtieron en una de las participantes más recordadas, cualidades que la llevaron a regresar al programa, esta vez como presentadora del After Show junto a Vicky Berrio, formato que se convirtió en un éxito.

Ahora, la influencer compartió con sus seguidores que se encuentra en Jamaica, aparentemente en Kingston, su capital. Junto a su novio, Neider García, ambos han mostrado a través de redes sociales cómo disfrutan de un lujoso resort.

Durante su estadía, la pareja se dejó ver en la piscina, disfrutando de la música y los bailes típicos jamaiquinos. Además, al presenciar una boda en la playa, Karen confesó que le gustaría que su posible matrimonio se celebrara frente al mar, idea que ya empezó a imaginar con entusiasmo. Para nadie es un secreto que desde hace años, Karen pretende casarse con el chocoano y desde ya inician los planes.

¿Quién es el novio de Karen Sevillano?

Neider García, también creador de contenido, ha sido un gran apoyo para Karen en su carrera y en sus momentos más importantes. Su complicidad es evidente: durante el reality, él la visitó y estuvo presente para brindarle respaldo. En redes, comparten constantemente momentos juntos, bailes y videos humorísticos, mostrando una relación sólida y llena de energía.