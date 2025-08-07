Este es el lejano destino al que partió Karen Sevillano para vacacionar con su novio

La creadora de contenido contó que un hombre le hizo una petición bastante sorprendente y fuera de lugar. / Foto: Instagram @karensevillano - Tomadas el 20 de marzo de 2025.

Karen Sevillano es una creadora de contenido digital, que alcanzó una notoriedad aún mayor tras ganar “La Casa de los Famosos Colombia”. Allí se destacó por su humor cautivador, su personalidad auténtica y su capacidad para encarar los problemas. Esto la llevó a regresar al reality show, no como participante, sino como presentadora del After Show junto a Vicky Berrio, lo cual fue todo un éxito y se volvió un modelo para innovar los realities.

PUBLICIDAD

La influencer durante todo este tiempo ha tenido un notorio glow up, cada vez ha mejorado aún más su estilo personal. Además, tiene uno que otro retoquito estético, en algún momento, la misma Karen Sevillano reveló tiene un total de 3 cirugías: Nariz, abdomen, busto y recientemente, se volvió a intervenir para marcar su abdomen, esto previo a sus vacaciones.

¿A dónde viajo Karen Sevillano en sus vacaciones?

La influencer por medio de sus historias compartió que esta en Jamaica, al parecer en Kingston, su capital. Sevillano se encuentra en ese viaje junto a su novio, ambos se mostraron disfrutando de un resort en la ciudad. Mientras que en su feed, compartió un video mostrando su figura en traje de baño, por lo que no faltaron comentarios fuera de lugar opinando sobre los resultados de su cirugía.

Lo que fue el día miércoles, la pareja se mostró en la piscina del lugar observando a las personas bailar alrededor de ella los ritmos jamaiquinos.

¿Quién es la pareja de Karen Sevillano, de ‘La casa de los famosos’?

La pareja de Karen Sevillano, la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, es Neider García, también un creador de contenido digital y ha sido un gran apoyo para Karen a lo largo de su carrera, especialmente durante su participación en el reality.

La relación de la pareja es muy visible en sus redes sociales, donde suelen compartir momentos de su vida juntos, bailes, y contenido humorístico. Su amor y complicidad fueron evidentes durante la estancia de Karen en ‘La casa de los famosos’, donde Neider la visitó y le brindó apoyo.