Figura dentro y fuera de la cancha: Linda Caicedo protagoniza la campaña del nuevo uniforme del Real Madrid

Adidas presentó el tercer uniforme del Real Madrid para la temporada 2025-26, una camiseta de color azul inspirada en el de las gradas del Santiago Bernabéu y con detalles en blanco. La colombiana Linda Caicedo fue una de las figuras elegidas para protagonizar la campaña publicitaria de la marca deportiva, demostrando que la cara de la joven es ya una de las jugadoras más representativas del equipo femenino merengue.

Linda, quien llegó al club en 2023, se ha convertido en una pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha. Su talento, carisma y conexión con la afición la han hecho indispensable en la plantilla, y su presencia en las campañas de imagen del club evidencia su peso como embajadora de la marca Real Madrid.

Según comunicó el club, esta tercera camiseta “es de color azul, inspirado en el de las gradas del Bernabéu, que se combina con los detalles en blanco e incorpora el icónico trébol de Adidas Originals”. También destaca que las tres rayas blancas en las mangas presentan, por primera vez, un borde dentado similar al de las zapatillas Adidas Originals.

¿A qué premio internacional está nominada Linda Caicedo?

Aunque no pudo alzar la Copa América Femenina 2024 con la Selección Colombia, tras caer en la final contra Brasil por penales, Linda sigue sumando reconocimientos. La vallecaucana fue nominada al Trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora Sub-21 del mundo, y parte como una de las grandes favoritas.

En esta competencia se enfrenta a Michelle Agyemang (Inglaterra, Brighton/Arsenal), Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea), Vicky López (España, Barcelona) y Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia).

Caicedo ya cuenta con un palmarés que incluye: Mejor Jugadora de la Copa América Femenina 2022, Mejor Jugadora Sub-20 de la Conmebol (IFFHS) 2022, Mejor Futbolista de América 2022 y segundo lugar en The Best 2023, donde el galardón fue para la española Aitana Bonmatí.