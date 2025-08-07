Linda Caicedo, entre las cinco finalistas por el Trofeo Kopa: Podría ser la primera futbolista en la historia en ganarlo

Por primera vez en toda la historia, France Football entregará el Trofeo Kopa para la rama femenina. En este premio solamente participan futbolistas menores de 21 años, y Linda Caicedo, está entre las cinco finalistas.

PUBLICIDAD

Vea acá: Hoy inician los Juegos Mundiales con 47 colombianos a bordo: ¿Cómo ver la competencia?

La futbolista del Real Madrid, quien no solamente se destacó en su club, sino que también fue protagonista en el subcampeonato que consiguió la Selección Colombia en Copa América, fue reconocida a nivel mundial como una de las mejores jugadoras jóvenes en todo el planeta.

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció sobre la presencia de Linda Caicedo en un premio tan importante y ‘sacó pecho’ al señalar que es un referente para el fútbol femenino en nuestro país: “su presencia en esta lista de élite internacional reafirma que el talento colombiano tiene un lugar entre los mejores del mundo. Hoy, Linda Caicedo nos recuerda que no hay límites para soñar, que el trabajo duro rinde frutos, y que cuando se juega con el corazón, Colombia siempre tiene razones para creer”.

Caicedo ahora tendrá que competir con otras cuatro futbolistas por el premio:

Michelle Agyemang (Inglaterra)

Wieke Kaptein (Países Bajos)

Vicky López (España)

Claudia Martínez (Paraguay)

¿Qué distinciones individuales ha ganado Linda Caicedo en su carrera?

Con tan solo 20 años, Linda Caicedo ha sido reconocida con muchos premios importantes, entre ellos: