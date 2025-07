Fredy Calvache de Noticias Caracol criticó el sistema de salud de Colombia en medio de su lucha contra el cáncer

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos en Colombia, y por ende muchos comunicadores y periodistas anhelan estar en su nómina. Justamente uno de sus reporteros es el protagonista de este artículo, luego de que se hicieran virales algunas imágenes en la que se ve cómo está su salud en medio del tratamiento de cáncer que enfrenta.

Este noticiero se ha caracterizado por tener presencia en todas las regiones del país, siendo la zona del Cauca una de las más cubren debido a las distintas problemáticas de conflicto y violencia que se viven allí; trabajo que durante varios años ejecutó Fredy Calvache, periodista que hoy enfrenta una dura lucha contra un cáncer de estómago, quien en su momento tuvo que pedir asilo en Suiza debido a las amenazas que enfrentó por su trabajo.

Experiodista de Noticias Caracol

A pesar de que en algún momento Calvache realizó publicaciones en Instagram en las que afirmó que estaba teniendo mejoría gracias a los tratamientos que le pusieron sus especialistas, lo cierto es que las imágenes del cumpleaños de su hijo dejaron totalmente desolados a quienes seguían su labor periodística.

“Quiero contarles que estoy muy feliz porque soy un hombre bendecido gracias a Dios, porque me trajo a este país (Suiza), no por dinero, sino por mi tranquilidad y mi salud. (...) Aquí todo es rápido, qué tal yo en Colombia buscando una orden de apoyo para una tomografía o estar con un especialista, a lo mejor no hubiera estado contando este cuento. Gracias a Dios acá todo es rápido, estamos dando la lucha por la vida. Muchas gracias por sus oraciones y por sus mensajes. Los llevo aquí en mi corazón”, manifestó Calvache.