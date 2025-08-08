Expresentadora del Canal RCN rompió el silencio y habló de su relación con Laura Acuña, ¿amistad o enemistad?

El Canal RCN es uno de los canales nacionales más famosos en el país, pues con el paso de los años ha logrado quedarse en el corazón de los colombianos, en medio de la serie de producciones con los que cuenta. Si bien, son varias las que han salido del aire, aún siguen presentes en la memoria de los televidentes, siendo el caso de ‘Muy buenos días’, programa matutino que hizo parte de RCN durante varios años de la mano de Laura Acuña, Jota Mario Valencia y Milena López.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Necesitamos a alguien decente”: Querido periodista de RCN mostró su apoyo a Vicky Dávila para la presidencia

El gran final del programa de entretenimiento terminó siendo una noticia bastante triste para los fieles televidentes de la producción, quienes no se perdían una sola transmisión del mismo. Sin embargo, la decisión semanas antes ya estaba tomada, donde cada uno de los presentadores tomó un nuevo rumbo en la búsqueda por seguir vigente en la pantalla.

Tiempo más tarde se dio el fallecimiento de Jota Mario Valencia, un duro golpe para cada uno de los integrantes del programa de RCN. Mientras que Laura llegó a Caracol siendo parte de algunas de sus producciones, la más reciente ‘Yo me llamo’ en compañía de Melina Ramírez. Por su parte Milena salió de la televisión enfocándose en su rol como empresaria en compañía de su esposo y también dándose a conocer como creadora de contenido.

Ahora, en medio de una dinámica de preguntas, Milena buscó estar mucho más cerca de sus seguidores, resolviendo aquellas dudas con las que cuentan y una de las que más se destacó tuvo que ver con si aún tiene contacto con algunas figuras de ‘Muy buenos días’ como lo son Jessica Cediel y Laura Acuña. Ante el hecho, la presentadora fue clara y aseguró: “Con Jessica nunca tuve cercanía porque nunca trabajamos juntas, con Laura hace rato que no hablo”.

Milena López. redes sociales Milena López.

¿Por qué Milena López no tuvo hijos?

Milena López en pasadas apariciones aseguró que aunque entre sus planes no estaba tener hijos, también estaba en negativo de tener una familia, confesando que deseó que llegara naturalmente, sin embargo, esto no se dio. Motivo por el cual decidió no someterse a ningún tipo de tratamiento para quedar en embarazo, dejando claro que no fue una necesidad tanto para ella como para su esposo, Andrés Ardila, con quien lleva varios años de matrimonio.