Cosculluela fue víctima de millonario robo en su casa a las afueras de San Juan, Puerto Rico

José Fernando Cosculluela más conocido como Cosculluela, cantante puertorriqueño fue víctima de un aterrador robo dentro de su hogar en la tarde del pasado 6 de agosto. Esto cuando dos individuos con vestimenta oscura ingresaron al recinto en la urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto, municipio aledaño a San Juan.

El artista se encontraba junto a dos personas más, pero los asaltantes mediante amenaza e intimidación, acompañados con armas de fuego lograron atar a las dos personas que acompañaban a Cosculluela, en la sala de la casa. Mientras que, al cantante lo llevaron hasta una oficina y una de las habitaciones, en donde empezaron a tomar diversas pertenencia valoradas en 308.700 dólares, es decir, 1.200 millones en pesos colombianos.

Después de saquear la vivienda, los ladrones se apropiaron de una camioneta Land Rover, modelo Range Rover, color negro en la que emprendieron la huida con rumbo desconocido. No obstante, según el informe de las autoridades de Puerto Rico, el vehículo fue recuperado por en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

Los problemas legales de Cosculluela en Puerto Rico

A inicios del 2025, el cantante fue citado al tribunal de Humacao, en su natal Puerto Rico, donde se le imputarían cargos por haber atropellado a una pareja de jinetes, que salieron gravemente heridos. Los hechos ocurrieron en mayo del año 2024 y José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, habría abandonado la escena, los cargos contemplados en aquel momento para el cantante eran por maltrato animal y destrucción de pruebas.

Para el 31 de enero, la jueza Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, decidió que encontró causa en todos los cargos luego de revisar todas las pruebas y le fijó una fianza de 150.000 dólares y ordenó su ingreso a la cárcel hasta vista preliminar del 12 de febrero.



