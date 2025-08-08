Aterciopelados recordó el especial momento en que Andrea Echeverri compartió escenario con Soda Stereo

Aterciopelados es una de las bandas más influyentes del rock colombiano y latinoamericano. Formada en 1990 en Bogotá por sus principales miembros: Andrea Echeverri como vocalista y bajista, Héctor Buitrago como guitarrista y programador. La banda se ha caracterizado por fusionar el rock con ritmos folclóricos colombianos y latinoamericanos, también por letras que abordan temas sociales y políticos.

La banda colombiana se unió junto a Soda Stereo, banda icónica del rock argentino para dejar un momento histórico en la música latinoamericana. Se trató del “MTV Unplugged” de Soda Stereo en 1996, donde Andrea Echeverri fue invitada a interpretar una versión memorable de“En la ciudad de la furia”junto a Gustavo Cerati.

Esta colaboración se convirtió en uno de los momentos más recordados del concierto y del álbum“Comfort y música para volar”, demostrando una poderosa conexión entre el rock argentino de Soda Stereo y la vibrante voz de Echeverri. En aquel video la bogotana lucía su icónico cabello corto, que se volvió en la inspiración de toda una genración; lucía unos anteojos trasparentes y ovalados.

La banda colombiana quiso honrar este momento y compartió una parte de aquella presentación, indicando: “Miami, 1996. Una noche donde el tiempo se suspendió: MTV Unplugged de Soda, Echeverri fue invitada a compartir escenario con Cerati. Juntos interpretaron una versión inolvidable de “En la ciudad de la furia”, donde el rock argentino se entrelazó con la voz aterciopelada. Fue más que una colaboración. Fue un puente entre mundos. Una declaración de lo eterno."

En los comentarios, los fanáticos expresaron como este momento fue tan histórico y no dejaron de resaltar la dupla que fueron Cerati y Andrea Echeverri: “Probablemente, una de las mejores duplas del rock en español”, “Cerati te prepara y cuando Andrea canta se te pone la piel de gallina”, “Nos hacen tocar el cielo juntos, que sublime”, “De las colaboraciones más brutales en el rock en Español”.