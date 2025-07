“No soy Petrista”: Aterciopelados le retira su respaldo a Gustavo Petro por incumplir sus promesas

Aterciopelados es una de las bandas de rock en español más conocidas en el país, siendo conformada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, quienes han llevado a diferentes lugares del mundo su música, entre las que se destacan ‘Bolero Falaz’, ‘Florecita rockera’ y ‘Maligno’. Pero más allá de sus roles musicales, las críticas han estado presentes para ellos al apoyar en un inicio al gobierno de Gustavo Petro.

Son varias las figuras del entretenimiento quienes no dudan en exponer sus posturas políticas, sin importar la serie de críticas que pueden llegar a surgir, tal fue el caso de Andrea Echeverri, quien en principio mostró su apoyo a Petro para la presidencia por las ideas expuestas para su gobierno y las cuales se perfilaban para mucho como un cambio para el país que terminó llamando la atención de varios colombianos.

Ahora, durante casi tres años del gobierno de Gustavo Petro, los malos comentarios siguen presentes para Andrea Echeverri, tal y como lo comentó durante una entrevista con ‘Sonidos & Silencios’, por mencionar a Petro en algunas apariciones: “Qué pereza otra vez este tema porque, o sea, a mí todo el tiempo en Instagram me dicen ‘Ay, sí, muy linda su música, pero Petrista hp’. No es como yo que voy a ser petrista, tampoco. Yo creo que cuando empezó la cosa todos sentíamos que estábamos super cercanos a ese discurso y pues un señor hablando del amor, pues divino y Francia, que es como una muñeca, o sea es una divinidad. Había una cantidad de símbolos muy hermosos y pues muchos nos sentimos ahí cerca, pero después hubo tristeza porque empieza uno a ver que el poder en manos de quien esté, pues es muy parecido. Entonces hay como arraigarse también de que uno no es de política”.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Echeverri de Aterciopelados?

Andrea Echeverri, la icónica vocalista de la banda colombiana Aterciopelados, tiene dos hijos. La mayor de la familia es Milagros, quien también ha incursionado en el mundo artístico, al igual que su madre, incluso colaborando con ella en algunas canciones. Mientras que el menor de la familia es Jacinto, quien mantiene un perfil más bajo y alejado de la esfera pública.

Ambos son fruto de su relación con el arquitecto José Manuel Jaramillo. Andrea ha hablado en diversas ocasiones sobre su experiencia con la maternidad, revelando incluso que, en un principio, no estaba en sus planes tener hijos, pero que su vida y sus prioridades cambiaron.