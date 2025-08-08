Ana Karina Soto y su esposo le dieron emocionante sorpresa a su hijo Dante en México

La capital de Norte de Santander vio nacer hace 45 años a una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, Ana Karina Soto, mujer que hoy por hoy brilla en la pantalla de RCN en dos de sus formatos más exitosos ‘Mañanas Express’ y ‘Buen día, Colombia’. Esta talentosa cucuteña viene pasando por una de las pruebas más difíciles en su matrimonio, ya que por cuestiones laborales se alejó de su esposo; hombre que en su reencuentro les dio a ella y a su hijo una hermosa sorpresa.

PUBLICIDAD

En 2018, Ana Karina y su esposo, el actor Alejandro Aguilar, le dieron la bienvenida al mundo a su hijo Dante, menor por el que ambos hacen su mayor esfuerzo para que no le falte nada en la vida; decisión de vida que llevó a Alejandro a trabajar en México, país en el que está siendo parte de una importante producción de la que no ha revelado mayor detalle hasta el momento.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Ana Karina Soto confesó el incidente que vivió su hijo en el colegio; su tía tuvo que cargarlo

Ana Karina Soto

Hace casi dos meses los dos millones de seguidores de Soto en Instagram, quedaron totalmente atónitas al verla a ella y su ‘pequeño’ despedirse de ‘Alejo’ en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá; momento en el que la pareja se hizo una promesa, volverse a ver más tarde que nunca.

Esto lo cumplieron a cabalidad recientemente, y más con el impulso de haber celebrado su aniversario separados. Ana y Dante volaron a CDMX, desde su llegada a esta ciudad se la han gozado con todas las de la ley, visitando, entre otros destinos: Xochimilco, Teotihuacan de Arista, y el santuario de la Virgen de Guadalupe.

Pero había algo que les faltaba en el itinerario, vivir las emociones de la lucha libre, algo que concretaron en familia y que Soto chicaneó con una emotiva publicación en la que expresó:

"Como pueden ver, Dante estaba feliz y nosotros también. En pocas palabras, la lucha libre es un ícono cultural tan representativo como el mariachi o el Día de Muerto, La pasamos increíble, nos divertimos muchísimo".