Yina Calderón reveló la gran cifra que le pagará Westcol por pelear con Andrea Valdiri

Stream Fighters es un evento deportivo y de entretenimiento organizado por el popular creador de contenido colombiano WestCol, este suele reunir a diversas personalidades de internet en un emocionante torneo de boxeo. Este año se llevará cabo su cuarta edición el 18 de octubre en el Coliseo Mes Plus de la ciudad de Bogotá y contara con las peleas de figuras conocidas en el internet.

PUBLICIDAD

Una de las peleas más esperadas de la noche será protagonizada por Yina Calderón y Andrea Valdiri. A la exparticipante de La Casa de los Famosos no se le ha visto aún entrenando para enfrentarse a la barranquillera, quien hizo la petición de competir sin casco, es decir ninguna protección en el rostro. Ante eso, Calderón se negó a la posibilidad de pelear sin casco.

Calderón aseguró que este deporte se juega con protección, segundo que tiene prótesis de mentón y no piensa arriesgarse. Por último, la influencer confesó que es consciente del rival a la que debe enfrentarse, así que no subestima la capacidad de Valdiri para lograr ganar la pelea.

¿Cuánto le pagará Westcol a Yina Calderón por pelear en Stream Figthers?

Recientemente Yina Calderon tuvo una entrevista con la periodista Eva Rey, donde compartió algunos detalles de la negociación que tuvo con el equipo de Westcol para subirse al ring. Primero explicó que fue contactada por el representante del stremear, quien le ofreció una suma inicial que ella no dudó en negociar.

Puede leer: Tatiana Franko se pronunció ante los ataques que ha venido recibiendo con su podcast ‘Vos Podés’

“Me llamó su representante que se llama Carlos y le dice a mi mánager ‘queremos a Yina para Stream Fighters 4 para que pelee’. Es muy viral el evento”,indicó Calderón.

Posteriormente, dio la cifra que le ofrecieron para su participación:“Yo le dije, ‘¿cuánta plata hay?’.Me dijo: ‘Hay 50 millones’. Le dije al mánager ‘ay, no, si me da 70, peleo’. Me dijo: ‘Sí, de una, se los doy’. Yo hubiera sabido le hubiera pedido más”, confesó. Yina fue clara con que Westcol no la quiere, pero que él reconoce que ella atrae mucha gente y le da rating a su show, por lo que la termina necesitando.