Tatiana Franko se pronunció ante los ataques que ha venido recibiendo con su podcast ‘Vos Podés’

En las últimas semanas, el pódcast ‘Vos Podés’ ha sido tendencia, sobre todo en TikTok, pero no precisamente por una nueva entrevista, sino por la denuncia pública que realizaron algunas de las invitadas al programa. Una de ellas fue Lucía Tamayo, una mujer sobreviviente de un ataque con ácido, su capítulo en el pódcast tuvo una especial relevancia por su crudeza, pero también valentía al sobrevivir a algo tan fuerte.

A esto se le sumo la denuncia de Ana, una mujer que trabaja como creadora de contenidoy sufrió de varios abusos durante su infancia, el día de la grabación de su capitulo hubo varios inconvenientes. Tras ser publicadas ambas entrevistas, fueron bajadas de YouTube.

Ante la ola de críticas que ha venido recibiendo la presentadora decidió manifestarse en sus redes sociales por primera vez. Esto para contar su versión de los hechos y defender su proyecto ante el notorio desprestigio que ha venido recibiendo. Según Tatiana el episodio de Lucía hizo que tuviera gran exposición mediática y que su emprendimiento también creció, pero que esta mujer no estaba conforme y que la hostigo por un tiempo.

Esto hasta el punto de publicar su número personal, donde recibió miles de insultos, esta sería la razón por la que Franko bajo el episodio de su canal de YouTube, con el fin de que esto parara. Evidentemente no fue así y su campaña de desprestigio volvió hace un mes junto a Ana, otra mujer que denunció el podcast, según Franko ella ofreció pagarle para que la entrevistara allí.

Todo esto, la presentadora lo iba comentado con capturas de pantallas de las conversaciones, según ella a Ana le ofreció apoyo psicológico al que ella se negó. Franko indicaba que para ella era muy triste que un espacio hecho con dedicación sea blanco de críticas, esto porque gracias a ‘Vos Podés’, cientos de vidas han sido trasformadas.

La presentadora continuó mencionando todos los beneficios que tiene su programa para las invitadas, “Todos los que están criticando lo de la monetización, les recuerdo que este es un espacio en el que nuestras invitadas van de manera voluntaria y no estamos en la obligación de pagarle a nadie (...) Vos Podés amplifica voces de mujeres que quieren ser escuchadas, no compradas”, aseguró.

Tatiana Franko finalizó que junto a su equipo han radicado una denuncias en la Fiscalía General de la Nación, para que sea esta entidad la que se encargue de determinar las responsabilidades y las personas involucradas en estos actos.