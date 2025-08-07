Rompe el silencio supuesta policía que fue grabada teniendo intimidad en patrulla

Un video que muestra a dos policías teniendo actos íntimos dentro de una patrulla en la Ciudad de México ha generado gran revuelo en redes sociales. Las imágenes rápidamente se hicieron virales, acompañadas por supuestas identificaciones de los protagonistas, lo que encendió aún más la polémica.

Mujer policía niega ser quien aparece en el video

Isabela Segundo, una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue señalada en redes como la mujer que aparece en el video. Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook —ya restringida—, negó tajantemente las acusaciones:

“Buen día. Yo soy la compañera que están difamando con ese video. Les aclaro que no soy yo la persona del clip… Ella está en sector, yo pertenezco al agrupamiento en la Metropolitana.”

Segundo también compartió comparativas para probar que no es la persona del video, mencionando diferencias en el uniforme (ella porta uno negro, mientras que la mujer del video usa uno azul) y características faciales.

Pide detener difusión de su imagen

La oficial solicitó a la ciudadanía que dejen de compartir fotos suyas relacionadas con el video viral, asegurando que esto le ha causado problemas personales y laborales.

“Les pido que dejen de compartir mi imagen. Esto está siendo difundido en muchos grupos y afecta mi vida.”

También exhortó a los usuarios a reportar las páginas que han difundido su imagen con información falsa.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, la SSC no ha emitido un comunicado sobre el caso ni ha confirmado la identidad de los oficiales involucrados en el escándalo.