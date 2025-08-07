“Aquí no se revictimiza”, mujer que denunció a Tatiana Franko asistió a otro programa para contar su historia

Durante las últimas semanas, el pódcast ‘Vos Podés’ volvió a ser tendencia, sobre todo en TikTok, pero no precisamente por una nueva entrevista, sino por la denuncia pública que realizaron algunas de las invitadas al programa. Una de ellas fue Lucía Tamayo, una mujer sobreviviente de un ataque con ácido, su capítulo en el pódcast tuvo una especial relevancia por su crudeza, pero también valentía al sobrevivir a algo tan fuerte.

La inconformidad de Lucia partió tras su participación en el pódcast, pues se encontraba pasando dificultades económicas, por lo que tomo la decisión de solicitarle a Tatiana una parte de los ingresos obtenidos por la monetización del video. Frente a esto, la presentadora dio una respuesta negativa y poco después dicho capítulo fue eliminado o archivado de todas las plataformas digitales.

A esto se le sumo la denuncia de Ana, una mujer que trabaja como creadora de contenido y sufrió de varios abusos durante su infancia. El día de la grabación de su capitulo hubo varios inconvenientes y tras ser publicada su entrevista, sería bajada de YouTube.

¿A qué podcast asistió Lucía Tamayo, quien denunció a Tatiana Franko?

Lucía Tamayo compartió en sus redes sociales que asistió al poscast ‘Más Allá del Silencio’ de Rafa Poveda, para darse una nueva oportunidad y contar una vez más su historia. Al respecto, la mujer indico que encontró un espacio distinto en donde pudo llorar y se sintió completamente respetada.

“Desde el primer contacto, todo fue transparente: me explicaron el objetivo, me cuidaron, se preocuparon por mi seguridad y me trataron con una humanidad que pocas veces se encuentra (...) Se nota la experiencia, se nota el propósito, y sobre todo, se nota que aquí no se revictimiza para obtener likes.”, fueron algunas palabras de Tamayo.

En sus publicaciones, Lucía ha sido atacada por querer lucrarse de Tatiana Franko desprestigiado su trabajo y uno de los comentarios recurrentes es que después saldría hablando mal de este espacio de Rafa Poveda.