“Un expresidente le puede decir que no a un candidato, pero no le podrá decir no al presidente. Prepárese, presidente Uribe”: Abelardo De La Espriella

La contienda electoral para las elecciones presidenciales del 2026 sigue configurando varias figuras políticas como candidatos y precandidatos, generando una lista de más de 70 posibles contendientes. Uno de los últimos en anunciar su precandidatura fue el reconocido abogado Abelardo De La Espriella, quien le aseguró al expresidente Álvaro Uribe que sí o sí haría parte del Gobierno, así no sea su fórmula presidencial.

El nombre del expresidente Uribe volvió a salir a la luz como posible fórmula vicepresidencial de cara al 2026 luego de que De La Espriella asegurara que el exmandatario sería su fórmula a la vicepresidencia. Ahora bien, ante esto, Uribe se desmarcó de cualquier campaña política y dijo:

“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, aseguró Uribe.

Abelardo De La Espriella quiere sí o sí a Uribe en su Gobierno

Ahora bien, pese a la negativa de Uribe sobre ser fórmula vicepresidencial para el 2026, Abelardo De La Espriella aseguró que “un expresidente le puede decir que no a un candidato, pero un expresidente no le podrá decir que no al presidente electo”.

Por esto, De La Espriella sentenció y dijo: “Prepárese, presidente Uribe, porque el 7 de agosto de 2026, cuando hayamos derrotado al tirano, me acompañará como Ministro de Defensa. Es el llamado de la Patria”.

Falta ver si el expresidente Álvaro Uribe aceptará el llamado de De La Espriella y hará parte del gabinete ministerial, siendo clave para la estrategia de seguridad del abogado en caso de que logre quedarse con la presidencia de la República.