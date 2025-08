Periodista de los Informantes de Caracol expresó su amor por Bogotá en el cumpleaños de la ciudad

Los Informantes es un programa de televisión colombiano de género periodístico, transmitido por Caracol Televisión. Desde hace más de una década, se ha convertido en un espacio reconocido por presentar crónicas, perfiles y entrevistas en profundidad. El programa fue creado y es dirigido por la periodista María Elvira Arango, acompañada de todo un equipo de periodistas y producción que la acompañan cada Domingo.

Una de los voces más representativas del programa es la de la cartagenera Nena Arrázola (María del Rosario Arrázola), quien ha realizado impecables trabajos periodísticos que han estremecido a los televidentes. Nena tiene una habilidad para contar las historias de manera diferente y este 6 de agosto, en compañía del padre Linero, quiso dar un mensaje por el cumpleaños de Bogotá.

En el video Nena inicia señalando que le encanta Bogotá y que es una cartagenera amañada en la ciudad, al igual que el padre Linero, que indica que es un “caribe universal” y que a pesar de que nació en el mar, vive feliz en la montañas. Además el Linero señaló que el paraíso esta donde esta Eva, haciendo referencia a su actual pareja y esposa, María Alcira Matallana.

Junto al video, Nena que es una de las favoritas de Los Informantes, dejo una explicada descripción de como la ciudad también le dio como amigo a Alberto Linero:

“Alberto es de Santa Marta, hincha del Unión, come cayeye y canta vallenatos. Yo soy cartagenera, me encanta el béisbol, no hago concesiones con mi acento y aquí en Bogotá, ciudad amplia y generosa, nos encontramos y nos hicimos amigos. Creemos en Dios y tenemos tertulias de horas enteras. Ambos comunicadores y echamos cuentos cada vez que nos vemos. Chévere Bogota. Grande el Caribe.”