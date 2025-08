Alberto Linero le mandó duro mensaje a quienes critican a los ‘tibios’ en Colombia; “la nación está por encima”

Alberto José Linero, nacido en la ‘Perla de América’, Santa Marta, es una figura destacada en tierras cafeteras, conocido tanto por su trayectoria religiosa como por su trabajo en los medios. Actualmente, se desempeña como periodista y panelista en Blu Radio, participando en programas como “Mañanas Blu” y “Voz Populi”. Su amplia experiencia y opiniones lo han convertido en un rostro familiar y respetado en el ámbito mediático del país, hasta el punto que recientemente generó conversación al dar su opinión sobre los ‘tibios’.

PUBLICIDAD

Tras dejar atrás el clero, Linero se ha metido de lleno a extender sus conocimientos desde distintas aristas, bien sea en el periodismo, o como conferencista y escritor. Esta faceta lo llevó recientemente a Noticias Caracol, informativo en el que lo entrevistaron con el objetivo de que él diera su percepción sobre la polarización política en Colombia, esa que se refleja en la disputa argumental entre quienes están en pro del uribismo o el petrismo.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Estos fueron los años que Alberto Linero guardó celibato, “un tipo que aprende fácil”

Alberto Linero Instagram: Alberto Linero

Ante este cuestionamiento el exclérigo sorprendió con varias enseñanzas, una de ellas guiada por el sentido que indica que el ser ‘tibio’, tanto en lo político como en cualquier otro tema, no es sinónimo de falta de conocimiento:

“La palabra se ha vuelto un arma. (...) Estamos embriagados de tonos violentos y de palabras que hacen daño, tenemos que sacarle tarjeta amarilla a las redes sociales, están siendo usadas y manipuladas. (...) Debemos de aceptar que lo que llaman ser ‘Tibio’ o tener ‘Tibieza’ no es una tragedia ni una degradación. Yo no quiero tener posiciones extremas. (...) Lo primero que debemos hacer para no dejarnos llevar por dos rabias es entender que no tener rabia no es pecado. La tibieza es una virtud, algo que va más allá de la política”, manifestó Linero.

“Estamos convencidos de que poseemos la verdad absoluta y que, por lo tanto, el otro es un enemigo al que hay que eliminar y no alguien como yo, que tiene unas razones, unos motivos y unos intereses para tratar que la vida sea mejor, es simplemente eso. Los líderes deben demostrar que la nación está por encima de sus intereses personales”, añadió.