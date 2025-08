Margarita Rosa de Francisco alaba a Carolina Corcho y asegura que será la “futura gobernante”

Margarita Rosa de Francisco publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que alabó a Carolina Corcho, exministra de Salud y aspirante a ser la candidata presidencial del petrismo. La actriz y actual activista política hizo un listado de las cualidades que tiene para convertirse en la próxima gobernante de la izquierda y sucesora de Gustavo Petro.

La actriz aseguró que Corcho tiene mucho trabajo recorrido y destacó que es bueno que participe de los debates porque está demostrando sus capacidades para convertirse en “futura gobernante”.

Margarita Rosa destacó las cualidades de Carolina Corcho para ser la próxima gobernante

“Los debates con @carolinacorcho son exigentes. Lo de ella no es sólo discurso. En el decir de esta mujer hay mucho trabajo detrás, mucho andar por el país, estudio, disciplina, talento, calle, pueblo y compromiso con las reformas sociales", escribió Margarita Rosa en la primera parte del mensaje que publicó a través de X antes Twitter.

Además, destacó que es “bueno que ella está yendo con toda y sin compasión demostrando su capacidad como política y futura gobernante”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "La verdad Carolina Corcho está sobre valorada. Es la hora que no he escuchado sensatez, y por el contrario en los debates que está todos la peinan. No tiene argumentos, más que los que de una activista. Ella cree que aún estamos en el 2002. Muy desconectada“, ”Margarita, es increíble el nivel de abyección al que has llegado: Petro hace un discurso loco, inapropiado en el tono y lleno de mentiras, y sales a decir que es una cátedra magistral de genialidad. La sra Corcho que salió corchada del Ministerio, expresa 3 o 4 lugares comunes y te parece una lección de erudición. ¡Por Dios! No puede ser que tu petrismo lleve a esa desconexión entre lo que pasa y lo que registras…“ y ”Pero su lenguaje no es acogedor, en el sentido de producir confianza. Más bien, da la sensación de algún tipo de resentimiento, “retrecherismo”...“.