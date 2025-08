Exjurado de Caracol confesó que Shakira le coqueteó frente a su esposa; se llevó críticas tras hablar de la artista

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más conocidos en el país, no solo por su trascendencia en la pantalla chica, sino también por las destacadas producciones con las que cuenta. Una de ellas es ‘La Voz Kids’, ‘reality’ de canto que lleva varios años al aire contando con diferentes jurados que han logrado ganarse el corazón de los pequeños, pero también de los televidentes. Su más reciente versión contó con los jurados Andrés Cepeda, Greicy Rendón y Aleks Syntek.

Uno de los jurados que más dio de que hablar fue Aleks Syntek, un artista mexicano, quien fue acusado en el año 2018 de acosar a un menor británico y aunque en principio guardó silencio, lo cierto es que posteriormente realizó unas declaraciones asegurando que nunca hubo una acusación real y nunca pisó un juzgado.

Sin embargo, las polémicas para Syntek no paran, pues hace pocos días generó polémica al confesar que había recibido “coqueteos” por parte de Shakira.

En entrevista para el medio de comunicación ‘Azteca para el mundo’, el artista confesó que desde hace dos décadas aproximadamente conoce a la barranquillera, contando así con una estrecha relación, motivo por el que decidió asistir con su familia a ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, donde tuvieron la oportunidad de llegar hasta el camerino de la cantante.

“Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’“, fueron en principio las declaraciones del artista.

Seguidamente, Aleks sostuvo que estaba acompañado por su esposa e hija, pero Shakira siguió con otro tipo de comentarios asegurando: “Le digo: ‘Mira, vengo con mi esposa, mi hija’. Ella es tu hija, le digo: ‘Sí, es Natalia, es actriz’. Y Shakira me responde: ‘No, no, no, no. Parece tu hermana, ¿eh? O sea, ella parece tu hermana. Es que te ves chavito. Aparte, ¿qué te hiciste? Estás muy guapo’”.

Finalmente, Syntek aseguró que la incomodidad estuvo presente para él, ya que se encontraba junto a su esposa, reiterando así que Shakira estaba “muy coqueta”.

Cabe resaltar que hasta el momento Shakira no se ha referido a este tema, sin embargo, varios de sus seguidores no han dudado en salir en su defensa tildando de mentiroso al artista tras sus inesperadas declaraciones.

¿Cuántos hijos tiene Aleks Syntek, jurado de ‘La Voz Kids’?

El reconocido músico y jurado de ‘La Voz Kids’, Aleks Syntek, tiene dos hijos. La mayor de la familia es Natalia y el menor es Matías. Sin embargo, Syntek es muy reservado con su vida familiar y prefiere mantener a sus hijos alejados del ojo público, pero en algunas ocasiones ha compartido detalles sobre cómo la paternidad ha influido en su vida y en su música. Se sabe que, al igual que él, sus hijos también tienen inclinaciones artísticas y musicales.