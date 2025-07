Luly Bossa mandó a “hacer la cola” a quienes critican el sistema de salud en Colombia

La costeña Lully Bossa se convirtió recientemente en una de las eliminadas de MasterChef Celebrity Colombia, programa culinario en el que en varias ocasiones le hizo homenajes a su fallecido hijo Ángelo, quien partió de este mundo terrenal en marzo de 2024 y con quién ella luchó por los delicados síntomas que le generaba la distrofia muscular de Duchene que padecía el joven. Tras su salida del reality la mujer que hizo parte del elenco de ‘La Teacher de Ingles’ concedió una entrevista en la que defendió el sistema de salud colombiano.

Días después del fallecimiento de Ángelo, Bossa realizó una transmisión en el que reveló detalles del deceso de su ‘retoño’ de 22 años:

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo “Ya vengo”, respiró y se le atravesó una flema. (...) él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Yo bajé enseguida, empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas; yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca. (...) Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud”, afirmó Bossa.

Luly Bossa mostró cómo está rehaciendo su vida con nueva faceta después de la muerte de su hijo Angelo Foto tomada de las redes sociales de Lully Bossa

“A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso, pero se me iba; finalmente lo entubaron y la ‘vuelta’ no estaba saliendo bien porque se le estaba inflando el estómago. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, añadió.

De estos y muchos más temas habló Bossa en conversación con ‘Impresentables’ de ‘Los 40′ en la que dio detalles de cómo fue su lucha para que atendieran a su hijo en la EPS, batalla incesante que cree hubiese sido peor sin la ayuda de las EPS y algunas entidades del Estado.

“La gente no tiene rampas en el cerebro y si tú no tienes rampas en ele cerebro no sirves para tratar a un discapacitado. Empezando por la construcción de las rampas en los andenes, eso es una mierd$# (...) La gente pensaba que yo podía pagar todos los tratamientos, al principio la gente pagaba muchas cosas, pero la gente no sabe los beneficios que tenía la ley; despotricaron tanto de la ley de salud en Colombia y en papel es de lo mejor que hay en Colombia, de Estados Unidos para abajo”, comentó la actriz.

“El problema es el humano, del ser humano, porque tratan de nublar el conocimiento para que la gente no sepa qué hacer. (...) Hay que hacer la cola, hay que ir a pelear a la SuperSalud, pero la gente no sabe cómo hacer el proceso y yo lo hice y fui hasta allá”, complementó.