“Le faltó el chocolate”: Joven da de qué hablar en pleno TransMilenio tras disfrutar de su tamal

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación para sacar a flote aquellas experiencias personales tanto positivas como negativas, especialmente TikTok bajo los acostumbrados ‘Story time’, pero también compartiendo algunos videos poniéndole el plus con divertidas canciones que generan miles de interacciones en esta red social. Uno de los recientes casos tuvo como protagonista al sistema de transporte TransMilenio.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el novio de Mónica Jaramillo, de Noticias RCN; lo mantuvo en secreto varios meses

A diario son millones los usuarios quienes utilizan el TransMilenio para llevar a sus trabajos, estudios o simplemente realizar algunas diligencias personales. En uno de los videos recientemente compartidos se evidencia a una joven que al parecer iría para su lugar de trabajo, ya que contaba con un respectivo uniforme, pero aprovechando que iba sentada en este transporte y teniendo en cuenta, al parecer, el hambre que sentía, consumió dentro del articulado uno de los alimentos más conocidos en varias zonas de Colombia como lo es el tamal.

A la vista de todos y sin mayor pena, la joven consumió este alimento con total tranquilidad, pues el TransMilenio no se encontraba totalmente lleno. Cabe resaltar que el respectivo video estuvo acompañado de un clip viral con la voz de Bad Bunny en la que resalta: “Se los dije ya, que hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido”.

Como era de esperarse, la serie de reacciones no faltaron, pero también se hicieron presentes varias críticas entre las que se leen: “Falta de respeto para los pasajeros cada cosa en su lugar”, “Con todo el respeto que merecen por más transporte público que sea, siento que hay que respetar y no comer en el bus porque me antojan”. “Y a mí que me da pena comerme un paquete de papas”. “No, pero le faltó el chocolate con pan”, “Critican a una chica trabajadora que probablemente le cogió la tarde y decidió desayunar en el transporte”.