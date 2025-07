Con vino en mano: Jóvenes pusieron en riesgo su vida sobre el techo de un TransMilenio

Día a día son millones los bogotanos que hacen uso de TransMilenio para llegar a sus lugares de trabajo y estudio, sistema de transporte de la capital que ha ejecutado varias estrategias en procura de evitar comportamientos reprochables de algunos de sus usuarios, como lo son los colados y las peleas por las sillas dentro de los articulados. A pesar de esto, hay otras situaciones que se le salen de las manos a las policías y encargados de la seguridad, como una que se hizo viral en TikTok, en la que se ve a dos jóvenes sobre el techo de uno de los buses.

Ya son más de 84.000 reproducciones las que acumula un clip en el que se ve a dos muchachos ejecutando esta peligrosa maniobra mientras consumían bebidas alcohólicas; escena que se presentó en pleno centro de Bogotá, más exactamente por la calle 13 en cercanías de las estaciones Ricaurte, Zona Industrial y CAD.

Cabe acotar que, los implicados en este acto, de haber sido cogidos en flagrancia, podrían pagar, entre otras multas, una Tipo 2, que equivale a $189.900 pesos, por evasión del pago del pasaje.

“Me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad que hagan esto”, “La manera más segura de viajar en TransMilenio. Y no, no es broma”, “Placeres que los ricos no conocerán”, “Así es la juventud anarquista de mi ciudad”, “Ellos creen que la rompieron”, “Se que está mal eso no se hace pero qué divertido“, ”Solo quiero ser uno de ellos sentarme con ellos beber algo“, ”Hoy conocí la envidia", y “La pregunta es ¿Cómo se bajaron?“, fueron algunas de las reacciones en la plataforma china.